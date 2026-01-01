Зростання зарплатні та пенсій: які зміни чекають на українців із січня

Початок нового року передусім знаменує старт кількох соціальних програм, закладених у державний бюджет на 2026-й. Зокрема, мінімальна зарплата, пенсія та прожитковий мінімум зростуть.

З цього року соціальні стандарти в Україні незначно, але все ж зростуть. Так, мінімальна зарплатня збільшиться на 647 гривень — до 8647 гривень на місяць.

Рік почнеться і з підвищення оплати праці для освітян та медиків. З січня зарплати педагогічних працівників зростуть на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%. Як пояснював міністр фінансів Сергій Марченко, спершу середня зарплата вчителя зросте із 16,7 тисячі до 21,7 тисячі гривень, а з початку осені — до 30 тисяч.

Тим часом зарплатня для лікарів первинної та екстреної медичної допомоги становитиме 35 тисяч гривень.

Загальний прожитковий мінімум цьогоріч сягне 3209 гривень. Для працездатних людей він зросте з 3028 до 3328 гривень. Тим часом непрацездатних чекає підвищення на 234 гривні, що означає, що мінімальна пенсія сягне 2595 гривень. Максимальна ж пенсія за віком становитиме 25 950 гривень.

Як і впродовж попередніх років, щорічну індексацію пенсій обіцяють з 1 березня.

Зміни в нарахуванні пенсій

У 2026 році зросли вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком:

  • після досягнення 60 років — не менш як 33 роки стажу (торік було не менш як 32);

  • після 63 років — не менш як 23 роки (торік був стаж від 22 років);

  • після 65 років — не менш як 15 років.

    • Якщо віку 60/63/65 років людина досягла у 2025 році, а звертається по призначення пенсії у 2026-му, то необхідний страховий стаж становить 32/22/15 років відповідно.

