Волинські рятувальники показали, як ліквідовували наслідки нічної атаки росії. ФОТО
Сьогодні, 10:14
На Волині рятувальники ліквідували пожежі, що виникли на місцях ворожих ударів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Упродовж ночі Волинська область перебувала під масованою атакою ворога.
Унаслідок влучань виникли пожежі на об’єктах критичної інфраструктури. На місцях прильотів працювали рятувальники.
До гасіння було залучено більше 90 рятувальників і понад 20 одиниць основної та спеціальної техніки, у тому числі працював пожежний робот, а також додатково були залучені автомобіль повітряно-пінного гасіння і пожежний потяг з сусідніх гарнізонів ДСНС.
Пожежі ліквідовано. За наявною інформацією, жертв і постраждалих унаслідок події немає.
Нагадаємо, що у ніч із 31 грудня на 1 січня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Волинській області. Луцьк і Ковель перебували під ударом БпЛА типу "шахед" упродовж усієї ночі.
