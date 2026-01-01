Волинські рятувальники показали, як ліквідовували наслідки нічної атаки росії. ФОТО

На Волині рятувальники ліквідували пожежі, що виникли на місцях ворожих ударів.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Упродовж ночі Волинська область перебувала під масованою атакою ворога.Унаслідок влучань виникли пожежі на об’єктах критичної інфраструктури. На місцях прильотів працювали рятувальники.До гасіння було залучено більше 90 рятувальників і понад 20 одиниць основної та спеціальної техніки, у тому числі працював пожежний робот, а також додатково були залучені автомобіль повітряно-пінного гасіння і пожежний потяг з сусідніх гарнізонів ДСНС.Пожежі ліквідовано. За наявною інформацією, жертв і постраждалих унаслідок події немає.Нагадаємо, що у ніч із 31 грудня на 1 січня. Луцьк і Ковель перебували під ударом БпЛА типу "шахед" упродовж усієї ночі.