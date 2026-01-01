Підтвердили загибель Героя з Волині Геннадія Марчука, який довгий час вважався зниклим безвісти

Підтвердили загибель Героя з Волині Геннадія Марчука, який довгий час вважався зниклим безвісти
ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Волині Геннадія Марчука, який довгий час вважався зниклим безвісти. Йому було 56 років.

Про це повідомили у Турійській громаді.

Із 4 жовтня 2024 року Геннадій Марчук вважався зниклим безвісти після бойового зіткнення у Покровському районі Донецької області.

У червні 2024 року був мобілізований до лав Збройних сил України, воював у складі 5-ї ОМБр.

У п'ятницю, 2 січня, відбудеться чин поховання воїна:

- об 11:30 — траурний кортеж вирушить від Турійського моргу.
- 12:00 — заупокійна служба в церкві села Клюськ.

Після чого поховання на місцевому кладовищі.

«Геннадій Марчук віддав своє життя, захищаючи волю, незалежність і майбутнє України. Закликаємо жителів громади гідно вшанувати пам’ять Героя та віддати належну шану Захиснику України. Вічна пам’ять і шана Герою», - йдеться у дописі.

Редакція видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині воїна!

