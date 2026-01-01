Російські «шахеди» знову атакують Волинь, у Ковелі - вибухи: що відомо

Російські «шахеди» знову атакують Волинь, у Ковелі - вибухи: що відомо
Вранці, 1 січня, Росія знову запустила дрони на Волинь. О 10.07 тривога була оголошена у Луцькому, о 10.40 - у Ковельському, о 10.50 - у Камінь-Каширському районах.

Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

"БпЛА на Волині: - зі сходу курсом на Ковель;

- на півночі від н.п. Деражне, курс на н.п. Рожище.

БпЛА на Рівненщині, на півночі курсом на обласний центр та на сході від м.Рівне, курс на південь.

БпЛА з півночі в напрямку н.п. Голоби на Волині", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи у Ковелі.

Повітряна тривога на Волині триває.

