Два нових Patriot від Німеччини вже захищають українські міста, - Міноборони





Про це повідомляє



"Ще два комплекси протиповітряної оборони Patriot стали на захист українських міст та критичної інфраструктури. Як повідомляв раніше міністр оборони України Денис Шмигаль, цього вдалось досягти завдяки нещодавнім домовленостям з урядом Німеччини", - йдеться в повідомленні.



У Міноборони нагадали, що Patriot - зенітний ракетний комплекс виробництва США. Це одна з найдосконаліших систем ППО у світі.



Він призначений для знищення літаків, крилатих та балістичних ракет. Patriot здатен збивати високошвидкісні та складні цілі, забезпечуючи багатошаровий захист для стратегічних об'єктів та великих міст.



У відомстві назвали основні переваги Patriot:



Універсальність. Комплекс знищує різні аеродинамічні та балістичні цілі, включно з гіперзвуковими. Ракети Patriot уражають гіперзвукові ракети "Циркон" та "Кинджал", які розвивають швидкості до 11 000 та до 16 000 км/год відповідно.



Висока ефективність. Надточний радар Patriot використовує технології, які дозволяють одночасно виявляти та супроводжувати різні цілі. Ракети комплексу Patriot (особливо версія PAC-3 MSE) мають високу точність, уражають цілі прямим наведенням, що важливо для захисту від балістичних ракет.



Багатозадачність. Одна батарея Patriot одночасно виявляє до 100 цілей, супроводжує до 8 цілей.



Автоматичність. Можливість працювати в автоматичному режимі дозволяє Patriot миттєво реагувати на загрози, що важливо для перехоплення гіперзвукових ракет.



Дальність і висота. Patriot уражає повітряні цілі на висоті до 24 км і відстані до 160 км, закривають великі території.



"Нині комплекси ППО Patriot захищають українські міста і критичну інфраструктуру. Знижують втрати від ворожих ударів крилатими та балістичними ракетами по енергетиці та цивільних об'єктах", - зазначили у Міноборони.



Patriot та інша допомога від Німеччини



Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина передала Збройним силам України дві додаткових системи протиповітряної оборони Patriot та вже дев'ятий комплекс ППО Iris-T.



За його словами, наступного року Німеччина також передасть України "значну кількість" ракет AIM-9 Sidewinder з німецьких арсеналів для посилення протиповітряної оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Два комплекси протиповітряної оборони Patriot, які нещодавно передала Німеччина, вже захищають українські міста і критичну інфраструктуру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України."Ще два комплекси протиповітряної оборони Patriot стали на захист українських міст та критичної інфраструктури. Як повідомляв раніше міністр оборони України, цього вдалось досягти завдяки нещодавнім домовленостям з урядом Німеччини", - йдеться в повідомленні.У Міноборони нагадали, що Patriot - зенітний ракетний комплекс виробництва США. Це одна з найдосконаліших систем ППО у світі.Він призначений для знищення літаків, крилатих та балістичних ракет. Patriot здатен збивати високошвидкісні та складні цілі, забезпечуючи багатошаровий захист для стратегічних об'єктів та великих міст.У відомстві назвали основні переваги Patriot:Універсальність. Комплекс знищує різні аеродинамічні та балістичні цілі, включно з гіперзвуковими. Ракети Patriot уражають гіперзвукові ракети "Циркон" та "Кинджал", які розвивають швидкості до 11 000 та до 16 000 км/год відповідно.Висока ефективність. Надточний радар Patriot використовує технології, які дозволяють одночасно виявляти та супроводжувати різні цілі. Ракети комплексу Patriot (особливо версія PAC-3 MSE) мають високу точність, уражають цілі прямим наведенням, що важливо для захисту від балістичних ракет.Багатозадачність. Одна батарея Patriot одночасно виявляє до 100 цілей, супроводжує до 8 цілей.Автоматичність. Можливість працювати в автоматичному режимі дозволяє Patriot миттєво реагувати на загрози, що важливо для перехоплення гіперзвукових ракет.Дальність і висота. Patriot уражає повітряні цілі на висоті до 24 км і відстані до 160 км, закривають великі території."Нині комплекси ППО Patriot захищають українські міста і критичну інфраструктуру. Знижують втрати від ворожих ударів крилатими та балістичними ракетами по енергетиці та цивільних об'єктах", - зазначили у Міноборони.Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина передала Збройним силам України дві додаткових системи протиповітряної оборони Patriot та вже дев'ятий комплекс ППО Iris-T.За його словами, наступного року Німеччина також передасть України "значну кількість" ракет AIM-9 Sidewinder з німецьких арсеналів для посилення протиповітряної оборони України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію