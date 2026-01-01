Лавров вимагав, аби Трамп публічно зобов’язався змусити Зеленського віддати Донбас, - NYT

Сергій Лавров вважає, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці дав обіцянку змусити Україну віддати Донбас. Лавров хотів, щоб Трамп підтвердив це публічно.



Про це пише New York Times із посиланням на трьох американських чиновників, повідомляє



За даними видання, у вересні 2025 року Лавров спілкувався з держсекретарем США Марко Рубіо. Тоді Лавров сказав, що вірить, ніби Трамп дав обіцянку змусити президента України Володимира Зеленського віддати Донбас.



А пізніше Лавров наказав російському посольству у Вашингтоні надіслати Рубіо листа з вимогою, щоб Трамп публічно це визнав.



Американські чиновники стверджують, що хоча Трамп позитивно відреагував на пропозицію глави рф володимира путіна щодо завершення війни за Донбас, він не давав обіцянки щодо примусу Зеленського.



Як пише NYT, Трамп і його радники були обурені. Їм сказали, що Путін не санкціонував цей лист. Тож американські посадовці вважали це маневром Лаврова для демонстрації своєї влади.



Зустріч на Алясці



Нагадаємо, Дональд Трамп та володимир путін зустрілися 15 серпня на Алясці, у місті Анкоридж, на американській військовій базі Елмендорф — Річардсон.



Зустріч за зачиненими дверима у форматі «три на три» тривала майже три години. Політики описали зустріч як «конструктивну», хоча конкретних її результатів не назвали.



За підсумками цієї зустрічі президент США оголосив, що утримається від запровадження додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для росії, які обіцяв до того.



Трамп заявив, що під час переговорів погодився з путіним, що війна в Україні завершиться обміном територіями та певними гарантіями безпеки з боку США. А відповідальність за укладення угоди про припинення вогню він поклав на Володимира Зеленського.

