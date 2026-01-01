Унаслідок вибуху на гірськолижному курорті у Швейцарії загинули десятки людей
Сьогодні, 12:49
Внаслідок вибуху в барі на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана загинули "десятки людей", передає BBC оновлені дані. Кількість поранених сягає ще сотні, розповіли правоохоронці вранці на брифінгу.
Вибух стався о 1:30 ночі (00:30 за Гринвічем) у барі “Constellation”, зазначили у правоохоронці. Поліція повідомила місцевим ЗМІ, що у барі було понад 100 осіб, пише LB.ua.
Район інциденту повністю оточили. Над Кран-Монтаною діяла безпольотна зона.
Швейцарське новинне видання Blick припускає, що пожежа могла бути спричинена феєрверком під час концерту. Однак, за словами поліції, причина наразі невідома.
За попередніми даними, серед потерпілих є люди з різних країн.
Кран-Монтана – це елітний гірськолижний курорт у швейцарському регіоні Вале, популярний серед британських туристів.
Наприкінці січня курорт має прийняти престижні змагання зі швидкісного лижного спорту – Кубок світу FIS.
