Унаслідок вибуху на гірськолижному курорті у Швейцарії загинули десятки людей





Вибух стався о 1:30 ночі (00:30 за Гринвічем) у барі “Constellation”, зазначили у правоохоронці. Поліція повідомила місцевим ЗМІ, що у барі було понад 100 осіб, пише



Район інциденту повністю оточили. Над Кран-Монтаною діяла безпольотна зона.



Швейцарське новинне видання Blick припускає, що пожежа могла бути спричинена феєрверком під час концерту. Однак, за словами поліції, причина наразі невідома.



За попередніми даними, серед потерпілих є люди з різних країн.



Кран-Монтана – це елітний гірськолижний курорт у швейцарському регіоні Вале, популярний серед британських туристів.



Наприкінці січня курорт має прийняти престижні змагання зі швидкісного лижного спорту – Кубок світу FIS.

