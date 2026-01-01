Унаслідок вибуху на гірськолижному курорті у Швейцарії загинули десятки людей

Унаслідок вибуху на гірськолижному курорті у Швейцарії загинули десятки людей
Внаслідок вибуху в барі на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана загинули "десятки людей", передає BBC оновлені дані. Кількість поранених сягає ще сотні, розповіли правоохоронці вранці на брифінгу.

Вибух стався о 1:30 ночі (00:30 за Гринвічем) у барі “Constellation”, зазначили у правоохоронці. Поліція повідомила місцевим ЗМІ, що у барі було понад 100 осіб, пише LB.ua.

Район інциденту повністю оточили. Над Кран-Монтаною діяла безпольотна зона.

Швейцарське новинне видання Blick припускає, що пожежа могла бути спричинена феєрверком під час концерту. Однак, за словами поліції, причина наразі невідома.

За попередніми даними, серед потерпілих є люди з різних країн.

Кран-Монтана – це елітний гірськолижний курорт у швейцарському регіоні Вале, популярний серед британських туристів.

Наприкінці січня курорт має прийняти престижні змагання зі швидкісного лижного спорту – Кубок світу FIS.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Швейцарія, гори, вибух
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
5 тисяч доларів за колядку: у Луцьку зібрали 1,5 млн гривень для Матвія Колядюка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія 1 січня атакувала порти України
Сьогодні, 13:11
Унаслідок вибуху на гірськолижному курорті у Швейцарії загинули десятки людей
Сьогодні, 12:49
Два нових Patriot від Німеччини вже захищають українські міста, - Міноборони
Сьогодні, 12:22
Лавров вимагав, аби Трамп публічно зобов’язався змусити Зеленського віддати Донбас, - NYT
Сьогодні, 11:51
Російські «шахеди» знову атакують Волинь, у Ковелі - вибухи: що відомо
Сьогодні, 11:17
Медіа
відео
1/8