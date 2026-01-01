Росія 1 січня атакувала порти України





Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише



"На щастя, обійшлося без постраждалих. У Ізмаїльському порту є пошкодження портових причалів і техніки.



В Одеському порту уламками ворожих дронів і вибуховою хвилею також уражене портове обладнання, транспортні засоби та окремі об'єкти інфраструктури", - розповів Кулеба.



За його словами, на місцях працюють профільні служби, рятувальники, триває ліквідація наслідків та оцінка збитків.



30 грудні повідомлялося, що Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини, зафіксовано пошкодження об'єктів у портах Південний та Чорноморськ.

