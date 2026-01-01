Росія 1 січня атакувала порти України

Росія 1 січня атакувала порти України
Російська Федерація 1 січня знову вдарила дронами по портовій інфраструктурі України. Під час нічної повітряної атаки зафіксовані пошкодження об'єктів у портах Одещини.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише Економічна правда.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. У Ізмаїльському порту є пошкодження портових причалів і техніки.

В Одеському порту уламками ворожих дронів і вибуховою хвилею також уражене портове обладнання, транспортні засоби та окремі об'єкти інфраструктури", - розповів Кулеба.

За його словами, на місцях працюють профільні служби, рятувальники, триває ліквідація наслідків та оцінка збитків.

30 грудні повідомлялося, що Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини, зафіксовано пошкодження об'єктів у портах Південний та Чорноморськ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
5 тисяч доларів за колядку: у Луцьку зібрали 1,5 млн гривень для Матвія Колядюка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія 1 січня атакувала порти України
Сьогодні, 13:11
Унаслідок вибуху на гірськолижному курорті у Швейцарії загинули десятки людей
Сьогодні, 12:49
Два нових Patriot від Німеччини вже захищають українські міста, - Міноборони
Сьогодні, 12:22
Лавров вимагав, аби Трамп публічно зобов’язався змусити Зеленського віддати Донбас, - NYT
Сьогодні, 11:51
Російські «шахеди» знову атакують Волинь, у Ковелі - вибухи: що відомо
Сьогодні, 11:17
Медіа
відео
1/8