Після нічної атаки у Ковельському районі на Волині без світла залишилися понад 60 тисяч абонентів





Про це Ольга Черен.



Зі слів посадовиці, Ковельщина зазнала масованого удару з боку РФ — йдеться про кілька десятків дронів, які летіли на об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок влучань виникла пожежа, наразі триває ліквідація наслідків. У районі підготували 83 пункти незламності.



"Розгорнули пункти незламності там, де не немає електроенергії. На сьогоднішній день в установах працює більше 20 стаціонарних пунктів незламності. Мобільні наразі не розгортали, але якщо буде така потреба, протягом години будуть розгорнуті", — зазначила Ольга Черен.



Над ліквідацією наслідків нічних ударів працюють комунальні служби, рятувальники та слідчі, які фіксують пошкодження.



Що відомо про атаку РФ на Волині 1 січня



В новорічну ніч російській війська скерували на Волинь безпілотники. Внаслідок атаки зафіксували займання на об'єктах критичної інфраструктури у Луцьку та Ковелі.



За даними начальника обласної військової адміністрації Івана Рудницького, минулося без травмованих. Загалом в області без світла понад 100 тисяч опонентів.

