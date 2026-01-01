У новорічну ніч у Луцьку під звуки вибухів народилося четверо малюків
Сьогодні, 14:43
Новорічна ніч на Волині була неспокійною, Луцьк атакували російські безпілотники. Попри воєнні обставини, атаки ворога і вибухи, медики Волинського обласного перинатального центру допомагають з’являтися на світ маленьким українцям.
Про це йдеться на сторінці у фейсбуці медичної установи.
В ніч на 1 січня в нашому укритті народилося двоє малюків.
Першою у 2026 році, о 01.40, на світ з’явилася дівчинка вагою 3725 г та зростом 54 см.
О 6.11, також в укритті, народився хлопчик. Вага малюка при народженні — 3040 г, зріст — 52 см.
В новорічну ніч працювали лікарі акушер-гінекологи Олег Шевчук, Ярослав Загоруйко та Ірина Дорощук, неонатологиня Наталія Пасюк, акушерки Ірина Загоруйко та Ольга Рудчик.
А у Луцькому пологовому будинку повідомили ще про двоє малюків: у ніч на 1 січня з'явилися на світ дві дівчинки. Одні пологи відбулися о 1:15 ночі, ще одні — о 4:30 ранку.
