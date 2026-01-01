Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Антоном Єгоровим
Сьогодні, 15:41
2 січня відбудеться прощання з військовослужбовцем Антоном Єгоровим.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У п’ятницю, 2 січня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Єгорова Антона Вадимовича (15.04.1997 року народження), який загинув 27.12.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У п’ятницю, 2 січня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Єгорова Антона Вадимовича (15.04.1997 року народження), який загинув 27.12.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Куди можна поїхати в Європу «Укрзалізницею»: нові маршрути
Сьогодні, 16:13
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Антоном Єгоровим
Сьогодні, 15:41