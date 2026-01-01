Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Антоном Єгоровим

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Антоном Єгоровим
2 січня відбудеться прощання з військовослужбовцем Антоном Єгоровим.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У п’ятницю, 2 січня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Єгорова Антона Вадимовича (15.04.1997 року народження), який загинув 27.12.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Щирі співчуття рідним та близьким воїна.


