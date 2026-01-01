Куди можна поїхати в Європу «Укрзалізницею»: нові маршрути





Нові маршрути опублікували на сайті «Укрзалізниці», пише



Маршрути в Європу з пересадкою в Перемишлі



Ключовим маршрутом для поїздок зі сходу України став поїзд № 63/64 «Оберіг» Харків — Київ — Перемишль. Щоденно він відправляється з Харкова о 23:50, з Києва о 08:05, зі Львова о 14:49 та прибуває до Перемишля о 16:59.



Там він стикується з європейськими поїздами до Німеччини, Австрії та Чехії.



Із Перемишля пасажири можуть пересісти на нічний поїзд EN 417/EC 40 417, який відправляється о 17:54 та їде до Мюнхена з зупинками у Відні, Зальцбурзі та Празі. На всьому маршруті доступні спальні вагони.



Також з Перемишля можна доїхати до Берліна. Для цього слід пересісти на поїзд EC 430, який вирушає о 18:54 та прибуває до Берліна о 06:12. Рейс має групи вагонів до Щецина та Свиноуйсьця через Краків, Вроцлав і Познань.



Мешканці Дніпра та Запоріжжя можуть зручно подорожувати до Європи новими маршрутами:



поїзд № 31/32 Запоріжжя — Дніпро — Перемишль з подальшою пересадкою на EC58 Galicja до Берліна (відправляється із Запоріжжя о 14:14, з Дніпра о 16:30 та прибуває до Перемишля о 08:30);



поїзд № 119 Дніпро — Київ — Холм — зручний варіант для поїздок до Варшави та Берліна з пересадкою на польські швидкісні поїзди PKP InterCity (відправляється з Дніпра о 22:55, з Києва о 07:51 та прибуває до Холма о 17:52);



поїзд № 93/94 Харків — Київ — Холм — щоденне сполучення для подальших подорожей Європою (відправляється з Харкова о 16:56, з Києва о 23:57, прибуває до Холма о 10:47).



Прямі нічні маршрути із Закарпаття



У новому графіку з’явилися прямі сполучення євроколією із Закарпаття.



«Укрзалізниця» запустила нічний поїзд № 7/346–347/8 Ужгород — Відень у складі спальних вагонів європейських залізниць. Він курсує новозбудованою євроколією через Угорщину із зупинкою в Будапешті. Відправляється щодня о 23:29 та прибуває у Відень на головний вокзал о 08:53.



Берегове та Чоп отримали пряме залізничне сполучення з Будапештом і Ньїредьгазою (Угорщина) поїздом № 36/35,32/37. Відправляється з Берегового щоденно о 10:45 та 17:08, з Чопа об 11:42 та о 18:12. Прибуває в Будапешт о 16:39 та 22:39 відповідно.



Крім того, додатковий регіональний поїзд № 644/647 Ужгород — Захонь (Угорщина) (через Чоп) надасть змогу у Захоні пересісти на будь-який з регулярних поїздів угорської залізниці у напрямку Будапешта. Щоденно відправляється з Ужгорода о 15:03.



Як дістатись з Луцька до Перемишля



Доїхати з Луцька до Перемишля залізницею можна з однією пересадкою у Львові. Без пересадок можна дістатись рейсовим автобусом або ж на авто.

Доїхати з Луцька до Перемишля залізницею можна з однією пересадкою у Львові. Без пересадок можна дістатись рейсовим автобусом або ж на авто.

