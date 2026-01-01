Двох волинянок відзначили орденом княгині Ольги
Сьогодні, 18:17
Двох жительок Волинської області — медикиню Ольгу Остапчук та громадську діячку Діану Шевчук — президент України відзначив орденом княгині Ольги III ступеня. Відповідний указ Зеленський підписав 1 січня 2026 року.
Про це повідомили на сайті Офісу Президента України, пише Суспільне.
Ольга Остапчук є завідувачкою центру психічного здоров'я Волинської обласної психіатричної лікарні. Очолює центр із травня 2025 року. З лютого 2022 року до березня 2025-го проходила військову службу. Під її керівництвом надають психологічну допомогу військовим, ветеранам і їхнім рідним.
Діана Шевчук — голова громадської організації "Крила матері" з Волині, яка започаткувала організацію після втрати сина в Іловайському котлі. З 2015 року під її керівництвом волонтери організації виготовляють маскувальні сітки та костюми "примари" для воїнів ЗСУ й підрозділів силових структур.
Волинянок відзначили за заслуги у зміцненні української державності, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, мужність і самовідданість, виявлені при виконанні службового обов’язку в умовах воєнного стану та високу професійну майстерність.
