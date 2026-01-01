Стубб допустив, що частина мирної угоди буде несправедливою для України





Про це президент Фінляндії Александер Стубб заявив у новорічному зверненні, повідомляє



Як звернуло увагу Yle, звернення Стубба було побудовано на трьох основних пунктах, одним із яких став мир у Європі.



"Мир найчастіше - це компроміс. Ми маємо бути готові до того, що не всі пункти мирної угоди, ймовірно, відповідатимуть нашому уявленню про справедливість", - наголосив він, коментуючи війну Росії проти України.



Президент також підтвердив, що зараз мир у Європі ближчий, ніж будь-коли з 2022 року. Але, за його словами, Захід не може бути впевнений, "чи готова Росія до миру".



Стубб додав, що мета Фінляндії - налагодити "функціонуючі та мирні відносини з Росією". Але він не уточнив, як саме цього досягти. Також президент звернув увагу, що і в цьому питанні "в кінцевому підсумку все залежить від дій Росії".



Мирні переговори



Нагадаємо, зараз Україна активно обговорює зі США мирний план, який був запропонований Вашингтоном. Документ доопрацьовують, наразі там 20 пунктів. Згідно з останньою інформацією від президента України Володимира Зеленського, така ініціатива готова на 90%.



Головними спірними питаннями є доля Донбасу та Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем окупантів.



Росія хоче, щоб Україна віддала без бою весь Донбас і вивела свої війська звідти. При цьому США пропонують компроміс у вигляді так званої вільної економічної зони.



Зеленський наполягає, що мирний план має бути затверджений на референдумі. Але для цього необхідне припинення вогню щонайменше на 60 днів. Росія поки що не хоче такого перемир'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

