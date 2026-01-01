ВАКС обрав запобіжні заходи п’ятьом нардепам у справі про одержання хабарів





Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише



За даними слідства, народні депутати отримували хабарі для себе і третіх осіб за вчинення або невчинення дій з використанням влади чи службового становища.



Слідчий суддя визначив розміри застави для підозрюваних. Двом народним депутатам суд призначив заставу у 40 млн гривень та 30 млн гривень. Ще двом — по 20 млн гривень кожному. П’ятому підозрюваному визначили заставу у розмірі 16,6 млн гривень.



Крім того, суд поклав на всіх підозрюваних процесуальні обов’язки. Зокрема, народні депутати зобов’язані носити електронні засоби контролю.



27 грудня Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили народні депутати.



За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.



За даними трьох джерел редакції у Верховній Раді, йдеться, зокрема, про народного депутата Юрія Кісєля, який очолює транспортний комітет.



Видання ZN.UA повідомило, що саме в офісі народного депутата Юрія Кісєля деякі депутати цієї фракції отримували конверти з грошима. Прослуховування не було пов'язане зі спецоперацією "Мідас", але стосувалося корупції в топвладі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вищий антикорупційний суд за клопотаннями сторони обвинувачення обрав запобіжні заходи п’ятьом народним депутатам України, яких підозрюють у систематичному одержанні неправомірної вигоди.Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише LB.ua За даними слідства, народні депутати отримували хабарі для себе і третіх осіб за вчинення або невчинення дій з використанням влади чи службового становища.Слідчий суддя визначив розміри застави для підозрюваних. Двом народним депутатам суд призначив заставу у 40 млн гривень та 30 млн гривень. Ще двом — по 20 млн гривень кожному. П’ятому підозрюваному визначили заставу у розмірі 16,6 млн гривень.Крім того, суд поклав на всіх підозрюваних процесуальні обов’язки. Зокрема, народні депутати зобов’язані носити електронні засоби контролю.27 грудня Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили народні депутати.За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.За даними трьох джерел редакції у Верховній Раді, йдеться, зокрема, про народного депутата Юрія Кісєля, який очолює транспортний комітет.Видання ZN.UA повідомило, що саме в офісі народного депутата Юрія Кісєля деякі депутати цієї фракції отримували конверти з грошима. Прослуховування не було пов'язане зі спецоперацією "Мідас", але стосувалося корупції в топвладі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію