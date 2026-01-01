Якою буде погода в Луцьку та на Волині завтра, 2 січня





Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.



ПРОГНОЗ ПОГОДИ



2 січня



Луцьк



Хмарно. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.



Область



Хмарно. Вночі невеликий сніг, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

