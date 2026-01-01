На які вантажні автомобілі встановлюють італійські та корейські автовишки?
Сьогодні, 15:48
Якщо ви знаходитесь в пошуках якісного, витривалого та безпечного нового автогідропідйомника, варто зосередитися на асортименті італійських або корейських автовишок, які завдяки вбудованій електроніці та використаним матеріалам в своїй конструкції невипадково вважаються найбільш досконалими підйомними механізмами у всьому світі.
Замовити та купити автовишку в Україні, яка матиме італійське або південнокорейське походження, достатньо просто: варто звернутись до відділу продажів Заводу спецтехніки Техкомплект в Києві, відомого українського виробничо-комерційного підприємства та обрати потрібну за максимальною робочою висотою модель автогідропідіймача від наступних торгових марок:
COMET (Італія): якщо вам потрібна за доступною ціною нова італійська автовишка, купити в Україні можна телескопічні та комбіновані автогідропідіймачі COMET з максимальною робочою висотою від 12 до 31 м. Цей італійський виробник пропонує і більш висотні підіймачі, проте саме вказаний діапазон максимальної робочої висоти у цього виробника має оптимальні показники за ціною та якістю. Взагалі, найбільш популярною серед українських енергетиків та комунальників є 18-метровий телескопічний автогідропідйомник COMET 19 | 2 | 14 HQ. Саме цю модель вишки на базі вантажних шасі IVECO, MAN, RENAULT, FORD, JAC, DONGFENG, FAW купують понад 100 одиниць щороку!
Автогідропідіймачі з максимальною робочою висотою понад 28 м варто замовляти від корейських виробників DASAN та HANSIN. Якщо вам потрібна нова корейська автовишка, купити Україна її може також у відділі продажів Заводу спецтехніки Техкомплект. Підприємство на своєму виробництві в Україні виконує крупновузлове збирання телескопічних автовишок з Південної Кореї, які мають діапазон максимальної робочої висоти від 28 до 55 м, серед них найбільш затребувані моделі з максимальною робочою висотою 29, 32, 35 та 40 м.
Виготовлення нових автогідропідіймачів COMET, DASAN, HANSIN виконується на базі нових вантажних автомобілів та пікапів. На власному виробництві заводу Техкомплект в Україні італійські та корейські автогідропідіймачі встановлюються на сумісні вантажні шасі від IVECO, MAN, RENAULT, FORD, JAC, DONGFENG, FAW, DAEWOO, HYUNDAI, ISUZU. Також у підприємства є професійний досвід виготовлення автогідропідйомників 12 та 14 м на пікапах ISUZU та FORD.
Дедалі більш український замовник потребує використання як базових транспортних засобів для автогідропідіймачів вантажних шасі з повнопривідною формулою. І це не випадково: представники критичної інфраструктури та силових відомств працюють в надскладних умовах, де використання повнопривідних вантажних автомобілів є найбільш доцільним, аби подолати складні шляхи та повне бездоріжжя. Повнопривідні вантажні шасі є у всіх відомих виробників автотехніки, зокрема під забудову спецтехнікою в нашій країні найбільш популярні нові сучасні вантажівки 4х4 та 6х6 від брендів IVECO, MAN, RENAULT, JAC.
Базові транспортні засоби, на які встановлюють автовишки
