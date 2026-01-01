На які вантажні автомобілі встановлюють італійські та корейські автовишки?





Замовити та купити автовишку в Україні, яка матиме італійське або південнокорейське походження, достатньо просто: варто звернутись до відділу продажів Заводу спецтехніки Техкомплект в Києві, відомого українського виробничо-комерційного підприємства та обрати потрібну за максимальною робочою висотою модель автогідропідіймача від наступних торгових марок:



COMET (Італія): якщо вам потрібна за доступною ціною нова італійська автовишка, купити в Україні можна телескопічні та комбіновані автогідропідіймачі COMET з максимальною робочою висотою від 12 до 31 м. Цей італійський виробник пропонує і більш висотні підіймачі, проте саме вказаний діапазон максимальної робочої висоти у цього виробника має оптимальні показники за ціною та якістю. Взагалі, найбільш популярною серед українських енергетиків та комунальників є 18-метровий телескопічний автогідропідйомник COMET 19 | 2 | 14 HQ. Саме цю модель вишки на базі вантажних шасі IVECO, MAN, RENAULT, FORD, JAC, DONGFENG, FAW купують понад 100 одиниць щороку!

Автогідропідіймачі з максимальною робочою висотою понад 28 м варто замовляти від корейських виробників DASAN та HANSIN. Якщо вам потрібна нова корейська автовишка, купити Україна її може також у відділі продажів Заводу спецтехніки Техкомплект. Підприємство на своєму виробництві в Україні виконує крупновузлове збирання телескопічних автовишок з Південної Кореї, які мають діапазон максимальної робочої висоти від 28 до 55 м, серед них найбільш затребувані моделі з максимальною робочою висотою 29, 32, 35 та 40 м.



Базові транспортні засоби, на які встановлюють автовишки

Виготовлення нових автогідропідіймачів COMET, DASAN, HANSIN виконується на базі нових вантажних автомобілів та пікапів. На власному виробництві заводу Техкомплект в Україні італійські та корейські автогідропідіймачі встановлюються на сумісні вантажні шасі від IVECO, MAN, RENAULT, FORD, JAC, DONGFENG, FAW, DAEWOO, HYUNDAI, ISUZU. Також у підприємства є професійний досвід виготовлення автогідропідйомників 12 та 14 м на пікапах ISUZU та FORD.





Дедалі більш український замовник потребує використання як базових транспортних засобів для автогідропідіймачів вантажних шасі з повнопривідною формулою. І це не випадково: представники критичної інфраструктури та силових відомств працюють в надскладних умовах, де використання повнопривідних вантажних автомобілів є найбільш доцільним, аби подолати складні шляхи та повне бездоріжжя. Повнопривідні вантажні шасі є у всіх відомих виробників автотехніки, зокрема під забудову спецтехнікою в нашій країні найбільш популярні нові сучасні вантажівки 4х4 та 6х6 від брендів IVECO, MAN, RENAULT, JAC.

