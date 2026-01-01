У Ковелі попрощалися з Героєм Романом Сахаруком

Новий рік у Ковельській громаді розпочався з масованого удару по місту та зі скорботи за полеглим воїном. У зв’язку з повітряною тривогою громадянську панахиду на площі Героїв Майдану довелося відмінити.Про це повідомив міський голова Ковеля"Схиляємо голови в пошані і дякуємо за мужність солдату, стрільцю 1-го відділення снайперів взводу снайперів військової частини А4123. Попрощалися і провели його у вічність молитвою в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Роман народився 22 грудня 1986 року в Ковелі. Навчався у ЗОШ №10, Поворській школі, Люблинецькій школі-інтернаті.Роман зростав у багатодітній сім’ї разом із двома сестрами та двома братами. Та доля хлопця з раннього віку була нелегкою. Він залишився без батька, а потім і без материнської опіки. Попри непросте дитинство й сирітство, Роман залишався добрим, щирим і турботливим, особливо у колі рідних. Рано почав самотужки заробляти собі на життя. Вивчився на тракториста. Працював на пилорамі, бував на заробітках в інших містах України.У громадянському шлюбі зв Романа народилося двоє дітей – доньката син. Сімейне життя не склалося, але він завжди опікуватися дітьми", - йдеться в повідомленні.Романа мобілізували 5 липня 2025 року. Після військової підготовки в навчальному центрі Одеси він поповнив лави стрілецького підрозділу 67-ї окремої механізованої бригади.Майже щодня спілкувався з рідними, розповідаючи про важкі бойові будні. Довелося багато працювати фізично, облаштовувати позиції для бригади.Роман Сахарук загинув 24 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Тихе Синельниківського району Дніпропетровської області."Висловлюю співчуття бабусі Ганні Іванівні, доньці Вікторії та сину Нікіті, сестрам Тетяні та Світлані, братам Сергію та Андрію з сім’ями, усім рідним і близьким полеглого воїна", -повідомив мер Ковеля.Зазначається, що поховають Захисника на кладовищі в с. Поворськ.