Усю новорічну ніч під масованою атакою була Волинь: рф запустила по Україні 205 дронів

Війська рф запустили по Україні 205 ударних безпілотників протягом новорічної ночі.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та інших типів. Їх запускали із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово у росії, Чауда та Гвардійське в окупованому Криму та з окупованого Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, українська ППО збила/подавила 176 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Однак зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Усю ніч під масованою атакою перебувала Волинська область. Загалом кілька десятків російських безпілотників атакували обʼєкти критичної.

Частину «шахедів» вдалося збити, однак були влучання і пожежі — зокрема у Луцьку та Ковельському районах.

