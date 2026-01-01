Обстріл Луцька: росіяни поцілили в обʼєкт інфраструктури

Обстріл Луцька: росіяни поцілили в обʼєкт інфраструктури
Сьогодні Луцька громада пережила чергову атаку ворога з застосуванням великої кількості БПЛА.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Уражено обʼєкт інфраструктури, внаслідок чого виникла сильна пожежа.

Інформація про загиблих та постраждалих відсутня. Пожежу ліквідовано.

Дякую бійцям ППО та нашим працівникам ДСНС за роботу!" - йдеться в повідомленнні.

Нагадаємо, що у ніч із 31 грудня на 1 січня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Волинській області. Луцьк і Ковель перебували під ударом БпЛА типу "шахед" упродовж усієї ночі.

