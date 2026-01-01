Луцький тролейбус змінює рух: як тепер курсуватиме
Сьогодні, 21:45
У русі луцького тролейбуса № 4А відбулися зміни.
Про це повідомили на сторінці Луцької міськради.
З 28 січня, на період здійснення ремонтних робіт і до їх закінчення, рух тролейбуса № 4-А змінено. Він рушатиме із зупинки «Вересневе» по маршруту № 4, а із зупинки «Залізничний Вокзал» – по маршруту № 4-А.
Мешканців міста просять поставитися зі зрозумінням до тимчасових незручностей.
