В обласному центрі Волині планують збудувати медзаклад





Відповідне рішення ухвалили депутати під час 87-ї сесії Луцької міської ради у середу, 28 січня, передає



Мова йде про ділянку орієнтовною площею 0,22 га. Отримання дозволу на розробку проєкту є першим офіційним кроком для оформлення землі під будівництво та обслуговування майбутньої амбулаторії. Це дозволить новоствореному комунальному підприємству розпочати підготовку документації для створення медичної та соціальної інфраструктури в цьому районі міста.



Згідно з процедурою, після того, як проєкт землеустрою буде розроблений, його мають знову подати на затвердження сесії міської ради. Лише після цього ділянка буде офіційно закріплена за медичним закладом для початку будівельних робіт.

