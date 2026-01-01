В обласному центрі Волині планують збудувати медзаклад

У Луцьку на вулиці Сергія Климчука, 7 планують збудувати заклади охорони здоров’я та соціальної допомоги — для цього «Центру первинної медичної допомоги Луцької міської територіпльної громади» надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Відповідне рішення ухвалили депутати під час 87-ї сесії Луцької міської ради у середу, 28 січня, передає ВСН.

Мова йде про ділянку орієнтовною площею 0,22 га. Отримання дозволу на розробку проєкту є першим офіційним кроком для оформлення землі під будівництво та обслуговування майбутньої амбулаторії. Це дозволить новоствореному комунальному підприємству розпочати підготовку документації для створення медичної та соціальної інфраструктури в цьому районі міста.

Згідно з процедурою, після того, як проєкт землеустрою буде розроблений, його мають знову подати на затвердження сесії міської ради. Лише після цього ділянка буде офіційно закріплена за медичним закладом для початку будівельних робіт.

