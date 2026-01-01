У Луцьку під час атаки шахедів куля влучила у вікно ліцею

У Луцьку під час атаки шахедів куля влучила у вікно ліцею
Під час атаки шахедів на Луцьк куля потрапила у вікно ліцею.

Про це директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар повідомив у соціальній мережі Фейсбук.

"Куля потрапила у вікно ліцею №27. В той час учні та персонал перебували в укритті", - йдеться у дописі.

Поліцію повідомили про цей факт, у той час всі перебували в укритті, ніхто не постраждав, зазначив він.

"Під час тривоги не стійте біля вікон і не спостерігати за роботою ППО", попередив Віталій Бондар.

