У Луцьку під час атаки шахедів куля влучила у вікно ліцею
Сьогодні, 20:38
Під час атаки шахедів на Луцьк куля потрапила у вікно ліцею.
Про це директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар повідомив у соціальній мережі Фейсбук.
"Куля потрапила у вікно ліцею №27. В той час учні та персонал перебували в укритті", - йдеться у дописі.
Поліцію повідомили про цей факт, у той час всі перебували в укритті, ніхто не постраждав, зазначив він.
"Під час тривоги не стійте біля вікон і не спостерігати за роботою ППО", попередив Віталій Бондар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар повідомив у соціальній мережі Фейсбук.
"Куля потрапила у вікно ліцею №27. В той час учні та персонал перебували в укритті", - йдеться у дописі.
Поліцію повідомили про цей факт, у той час всі перебували в укритті, ніхто не постраждав, зазначив він.
"Під час тривоги не стійте біля вікон і не спостерігати за роботою ППО", попередив Віталій Бондар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцький тролейбус змінює рух: як тепер курсуватиме
Сьогодні, 21:45
В обласному центрі Волині планують збудувати медзаклад
Сьогодні, 21:15
У Луцьку під час атаки шахедів куля влучила у вікно ліцею
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 29 січня
Сьогодні, 20:00