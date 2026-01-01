У Луцьку під час атаки шахедів куля влучила у вікно ліцею

Під час атаки шахедів на Луцьк куля потрапила у вікно ліцею.Про це директор департаменту освіти Луцької міської радиповідомив у соціальній мережі Фейсбук."Куля потрапила у вікно ліцею №27. В той час учні та персонал перебували в укритті", - йдеться у дописі.Поліцію повідомили про цей факт, у той час всі перебували в укритті, ніхто не постраждав, зазначив він."Під час тривоги не стійте біля вікон і не спостерігати за роботою ППО", попередив Віталій Бондар.