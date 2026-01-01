Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 29 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 29 січня
Луцьк
Хмарно. Невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарно. Невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.
