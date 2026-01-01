Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 29 січня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 29 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 29 січня

Луцьк

Хмарно. Невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Область

Хмарно. Невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кросовери й SUV як стиль життя: як обрати свою модель у 21 столітті
Сьогодні, 20:09
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 29 січня
Сьогодні, 20:00
Прийшли до укриття школи: у Луцьку під час повітряної тривоги людей попросили залишити приміщення
Сьогодні, 19:08
Понад рік вважали зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Василя Коваля
Сьогодні, 18:07
Скоїв тяжкі злочини: у Луцьку затримали іноземця, який 10 років переховувався від правосуддя в Іспанії
Сьогодні, 17:00
Медіа
відео
1/8