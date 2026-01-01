Понад рік вважали зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Василя Коваля

Василя Коваля.



Про це повідомили у Шацькій громаді.



"Висловлюємо щирі співчуття депутату Шацької селищної ради Івану Ковалю з приводу непоправної втрати – загибелі на війні брата Василя Федоровича Коваля, який віддав своє життя, захищаючи Україну і наше майбутнє.



Василь Коваль був хорошим сином, чоловіком, батьком, дідусем, братом, великим патріотом України, людиною щирої душі і відкритого серця. Як воїн 47 бригади Сухопутних військ ЗСУ, він мужнього боронив нашу державу від ворога. Понад рік його вважали зниклим безвісти", - йднеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!

