Понад рік вважали зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Василя Коваля
Сьогодні, 18:07
Підтвердили загибель воїна з Волині Василя Коваля.
Про це повідомили у Шацькій громаді.
"Висловлюємо щирі співчуття депутату Шацької селищної ради Івану Ковалю з приводу непоправної втрати – загибелі на війні брата Василя Федоровича Коваля, який віддав своє життя, захищаючи Україну і наше майбутнє.
Василь Коваль був хорошим сином, чоловіком, батьком, дідусем, братом, великим патріотом України, людиною щирої душі і відкритого серця. Як воїн 47 бригади Сухопутних військ ЗСУ, він мужнього боронив нашу державу від ворога. Понад рік його вважали зниклим безвісти", - йднеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
