Як та навіщо носити елайнери: дбаємо про прикус

Елайнери — це прозорі капи, сучасна альтернатива традиційним брекетам, яка дозволяє вирівнювати зуби майже непомітно. Вони виготовляються з пластику і щільно прилягають до зубів, поступово пересуваючи їх у потрібне положення.



Механізм вирівнювання зубів елайнерами

Вирівнювання елайнерами починається із 3D‑знімка вашої ротової порожнини. Ортодонт отримує точну модель всіх зубів і за допомогою комп’ютера планує, як вони мають рухатися. Потім цей план розбивають на маленькі кроки — кожен крок відповідає одній капі.



Кожна капа дещо відрізняється від попередньої. Коли ви її надягаєте, пластик тисне на зуби. Це делікатний і постійний тиск, який змушує зуби рухатися, але при цьому не травмує їх.



Елайнери тиснуть не лише на зуби, а й на довколишні тканини: кістку, зв’язки і ясна. З одного боку, де тиск сильніший, кістка трохи розсмоктується, щоб зуб міг зміститися. Це природний біологічний процес, який відбувається повільно і безболісно.



Після того, як зуби трохи зрушилися (зазвичай на 0,2–0,3 мм), настав час надягати наступну капу. Цей етап триває 1–2 тижні.



Скільки часу потрібно носити елайнери?

Щоб лікування було ефективним, дуже важливо дотримуватися режиму носіння. Більшість ортодонтів радять носити елайнери щонайменше 20–22 години на добу, знімаючи їх тільки під час їжі, пиття (крім води), чищення зубів і догляду за капами. Такий режим забезпечує постійний тиск на зуби і дозволяє швидше досягти бажаного результату. Загальний термін лікування визначається індивідуально і становить в середньому 1–2 роки.



Якщо пропускати години носіння, зуби рухатимуться повільніше, а лікування може затягнутися. Також результат корекції може вийти не таким, яким його запланували. Також для швидкого і надійного лікування обов'язково проходьте усі контрольні огляди в ортодонта. Якщо ви за кордоном, візит можна провести онлайн.



Як доглядати за елайнерами

Догляд за елайнерами важливий не менше, ніж їх носіння. Ось кілька простих правил:



Промивайте капи теплою водою після кожного зняття, щоб видалити слину та залишки їжі.

Чистьте елайнери щодня м’якою зубною щіткою та прозорим милом або спеціальним розчином. Не використовуйте для чищення зубну пасту, бо вона може подряпати пластик.

Не використовуйте для миття елайнерів гарячу воду. Вона деформує пластик і псує посадку кап.

Зберігайте елайнери в спеціальному контейнері, щоб вони не загубилися і не забруднилися.

Звикання до елайнерів

На початку носіння кап ви можете відчувати легкий тиск або дискомфорт — це нормальна реакція. Зазвичай після кількох днів лікування ви адаптуєтесь до нових відчуттів і не зважатимете на елайнери. Спробуйте корекцію зубів елайнерами — і ви побачите, наскільки це комфортно!

