У Луцьку виділили гроші на доплату вчителям
Педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та помічникам педагогів Луцької громади збільшили посадові оклади.

Відповідне рішення 28 січня ухвалили під час засідання 87 сесії, повідомили у міській раді, пише Суспільне.

Директор департаменту освіти Віталій Бондар зазначив, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України з 1 січня 2026 року встановлено підвищення посадових окладів на 40% для відповідної категорії працівників.

Зі слів посадовця, кошти на реалізацію цієї норми не були передбачені у Державному бюджеті України в повному обсязі, бо документ було ухвалено в кінці 2025 року.

"На ці потреби з міського бюджету додатково закладено понад 66 млн грн. Ми єдина громада, яка підняла за рахунок премій заробітні плати помічникам педагогів", — зазначив директор департаменту.

Також на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти буде спрямовано субвенцію у сумі 45 167 500 грн, зазначила директорка департаменту фінансів, бюджету та аудиту Лілія Єлова.

