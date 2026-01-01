У Луцьку виділили гроші на доплату вчителям





Відповідне рішення 28 січня ухвалили під час засідання 87 сесії, повідомили у міській раді, пише



Директор департаменту освіти Віталій Бондар зазначив, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України з 1 січня 2026 року встановлено підвищення посадових окладів на 40% для відповідної категорії працівників.



Зі слів посадовця, кошти на реалізацію цієї норми не були передбачені у Державному бюджеті України в повному обсязі, бо документ було ухвалено в кінці 2025 року.



"На ці потреби з міського бюджету додатково закладено понад 66 млн грн. Ми єдина громада, яка підняла за рахунок премій заробітні плати помічникам педагогів", — зазначив директор департаменту.



Також на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти буде спрямовано субвенцію у сумі 45 167 500 грн, зазначила директорка департаменту фінансів, бюджету та аудиту Лілія Єлова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та помічникам педагогів Луцької громади збільшили посадові оклади.Відповідне рішення 28 січня ухвалили під час засідання 87 сесії, повідомили у міській раді, пише Суспільне Директор департаменту освітизазначив, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України з 1 січня 2026 року встановлено підвищення посадових окладів на 40% для відповідної категорії працівників.Зі слів посадовця, кошти на реалізацію цієї норми не були передбачені у Державному бюджеті України в повному обсязі, бо документ було ухвалено в кінці 2025 року."На ці потреби з міського бюджету додатково закладено понад 66 млн грн. Ми єдина громада, яка підняла за рахунок премій заробітні плати помічникам педагогів", — зазначив директор департаменту.Також на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти буде спрямовано субвенцію у сумі 45 167 500 грн, зазначила директорка департаменту фінансів, бюджету та аудиту

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію