У Луцьку виділили гроші на доплату вчителям
Сьогодні, 16:33
Педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та помічникам педагогів Луцької громади збільшили посадові оклади.
Відповідне рішення 28 січня ухвалили під час засідання 87 сесії, повідомили у міській раді, пише Суспільне.
Директор департаменту освіти Віталій Бондар зазначив, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України з 1 січня 2026 року встановлено підвищення посадових окладів на 40% для відповідної категорії працівників.
Зі слів посадовця, кошти на реалізацію цієї норми не були передбачені у Державному бюджеті України в повному обсязі, бо документ було ухвалено в кінці 2025 року.
"На ці потреби з міського бюджету додатково закладено понад 66 млн грн. Ми єдина громада, яка підняла за рахунок премій заробітні плати помічникам педагогів", — зазначив директор департаменту.
Також на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти буде спрямовано субвенцію у сумі 45 167 500 грн, зазначила директорка департаменту фінансів, бюджету та аудиту Лілія Єлова.
