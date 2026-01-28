У путіна знову покликали Зеленського на переговори до Москви з «гарантіями безпеки»

Юрій Ушаков заявив кремлівським пропагандистам, що якщо президент Володимир Зеленський хоче зустрітися з володимиром путіним, він може приїхати до Москви.



Про це повідомляють пропагандисти "ТАСС", "РИА Новости", пише



За його словами, путін вже кілька разів говорив, що "якщо Зеленський дійсно готовий до зустрічі, то ми, будь ласка, запрошуємо його до Москви".



Ушаков також пообіцяв гарантії безпеки Зеленському, якщо президент України приїде до Москви.



Він зазначив, що питання можливої зустрічі Путіна із Зеленським обговорювалося кілька разів під час телефонних розмов президента РФ із президентом США Дональдом Трампом.



"І під час цих розмов Трамп, зокрема, пропонував нам розглянути таку можливість", - сказав Ушаков.



Перед цим у інтерв'ю "Європейській правді" міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з владіміром путіним для вирішення в рамках мирних переговорів двох найважливіших питань – щодо територій та ЗАЕС.



У вересні 2025 року глава РФ володимир путін дав зрозуміти, що він не збирається їхати кудись для проведення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але готовий зустрічатися в Москві.



Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію очільника Кремля володимира путіна зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.



Пізніше Зеленський заявив, що таким запрошенням путін намагається відтермінувати зустріч з ним. "Американські партнери нам передали, що путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву", – сказав президент України.

