На Волині помітили зимових комарів
Працівники нацпарку "Цуманська пуща" помітили зимових комарів, які літали серед засніженого лісу.

На відміну від літніх видів, вони не кусають людей і тварин, та не п’ють їхньої крові, розповів Суспільному провідний фахівець з екологічної освіти нацпарку Максим Рудік.

"У лісі ми були кілька днів тому, температура була приблизно +1°C, відлига. Будова тіла цих комарів дозволяє їм переносити досить прохолодні температури, невеличкі морози до -5°C. Але практично, як усі комахи, вони ховаються у сильні холоди", — сказав Максим Рудік.

Він додав, що активність зимових комарів найвища в теплі, сонячні зимові дні, коли повітря ненадовго прогрівається. На снігу їхні тонкі ноги можуть підтримувати тіло над холодною поверхнею, що також допомагає виживати при мінусових температурах.

"Вони абсолютно не шкідливі, не переносять хвороб. Це досить корисні комахи. Взимку вони можуть взагалі нічим не харчуватися", — зізнався працівник нацпарку.

Зимові комарі існують у кількох видах, відрізняються за розміром, сказав Максим Рудік. Під час наукових спостережень, йому вдалося зазнімкувати комар розміром з півтора сантиметра.
Фахівець з екологічної освіти додав, що ці істоти досі мало вивчені. Також у нацпарку наголосили, що поява таких комарів не обов’язково свідчить про "ранню весну" — комахи просто використовують відповідні умови для активності.

