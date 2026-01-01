У Білому домі повісили спільне фото Трампа з путіним

Елізабет Ландерс звернула увагу на нове фото в Білому домі, на якому зображені президент США Дональд Трамп і глава рф володимир путін.



Про це Ландерс написала в соцмережі X, повідомляє



На світлині зображені Трамп і путін під час їхнього літнього саміту на Алясці. За словами журналістки, вона раніше не бачила цього фото в Білому домі.



Дещо нижче цього знімка висить фото Дональда Трампа з його онучкою.



Саміт на Алясці



Дональд Трамп та володимир путін зустрілися 15 серпня 2025 року на Алясці, у місті Анкоридж, на американській військовій базі Елмендорф — Річардсон.



Спершу повідомляли, що зустріч лідерів рф та США відбудеться тет-а-тет за участі перекладачів. Проте вже 15 серпня стало відомо, що переговори відбудуться у форматі «три на три». До американського президента долучилися державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф. З російського боку були міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента рф Юрій Ушаков.



Зустріч за зачиненими дверима у форматі «три на три» тривала майже три години. Політики описали зустріч як «конструктивну», хоча конкретних її результатів не назвали.



Трамп заявив, що оцінює свою зустріч із путіним на «10 з 10». Також президент США каже, що поки утримається від запровадження додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для росії, які обіцяв раніше.

