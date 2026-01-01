Завтра прощатимуться з двома молодими волинянами, які загинули в аварії в Польщі





Про це повідомили у



"У зв'язку з скорботним поверненням до рідного дому Чапка Михайла Юрійовича та Васковця Івана Вікторовича 29 січня в громаді оголошується День жалоби. Поховання відбудеться в четвер, 29 січня, в с. Солов'ї о 12 год. Щирі співчуття родинам загиблих. Розділяємо ваш біль і сумуємо з вами", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Резонансна автокатастрофа поблизу міста Бжег у Польщі близько місяця тому забрала життя п'ятьох українців, двоє з яких були жителями села Солов'ї Сереховичівської громади. Завтра відбудеться прощання із загиблими в аварії волинянами. трагедія, яка забрала життя в Івана та Михайла, сталася 24 грудня 2025 року.

