Завтра прощатимуться з двома молодими волинянами, які загинули в аварії в Польщі
Сьогодні, 14:01
Резонансна автокатастрофа поблизу міста Бжег у Польщі близько місяця тому забрала життя п'ятьох українців, двоє з яких були жителями села Солов'ї Сереховичівської громади. Завтра відбудеться прощання із загиблими в аварії волинянами.
Про це повідомили у громаді.
"У зв'язку з скорботним поверненням до рідного дому Чапка Михайла Юрійовича та Васковця Івана Вікторовича 29 січня в громаді оголошується День жалоби. Поховання відбудеться в четвер, 29 січня, в с. Солов'ї о 12 год. Щирі співчуття родинам загиблих. Розділяємо ваш біль і сумуємо з вами", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що трагедія, яка забрала життя в Івана та Михайла, сталася 24 грудня 2025 року.
