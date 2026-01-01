Під час атаки на Київщину воєнний кореспондент урятував 4-річну дівчинку





У Білогородці під Києвом в один із житлових будинків прилетів «шахед». Мешканці кажуть: звуку дрона не чули й спершу подумали, що стався вибух газу.



Воєнний кореспондент «Радіо Свобода» Марʼян Кушнір, який живе в цьому самому будинку, розповів, що, почувши звук вибуху, схопив свій тактичний рюкзак і побіг на допомогу. Йому вдалось урятувати 4-річну дівчинку.



Передавши дитину сусідам, він повернувся до квартири й спробував врятувати і дорослих, але другий поверх і сходи були повністю охоплені вогнем, тож дістатися до них не вдалося. Мама дитини та її співмешканець загинули.



За його словами, вони жили на верхньому поверсі у двоповерховій квартирі. Жінка й чоловік були на верхньому поверсі, а дівчинка — внизу. Завдяки цьому вона вижила. Нині дитина з рідним батьком.



«Я подивився у вікно і побачив, що горить верхня частина будинку, взяв із собою тактичний медичний рюкзак і побіг нагору. В одній з квартир були прочинені двері, і побачив дитину, яка лежить на дивані. Вона кричала “мама-мама”. Мама не відповідає, а верх горить. Я пробував іти на другий поверх, але та надто сильно усе розгорілося, прибігли сусіди з вогнегасниками, пробували гасити, але безрезультатно. Дитину я спустив вниз і передав сусідам, тому що повертався знову нагору», — розповідає Марʼян Кушнір.



Речниця Головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан розповіла, що серед постраждалих — жінка та двоє дітей із гострою реакцією на стрес і чоловік з отруєнням чадним газом. Їхній стан задовільний.



За її словами, пожежа спалахнула на 7-му поверсі та охопила площу 600 м². Над ліквідацією займання працювали 45 рятувальників та 11 одиниць техніки. Станом на 11:00 рятувальники завершили роботи, на місці працює поліція та місцева влада.

