Смертельна аварія на Волині: водій вантажівки, здійснюючи обгін, зіткнувся з авто
Сьогодні, 12:40
Слідчі зʼясовують обставини летальної ДТП у Володимирському районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилася 27 січня, близько 16 годині, у селі Губин.
59-річний водій вантажівки Mercedes, здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з транспортним засобом Jaguar. Внаслідок аварії водій Jaguar, 49-річний житель Володимира, отримав травми. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося, у лікарні він помер.
На місці працювали слідчі поліції, за цим фактом триває розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
