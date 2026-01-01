Смертельна аварія на Волині: водій вантажівки, здійснюючи обгін, зіткнувся з авто

Слідчі зʼясовують обставини летальної ДТП у Володимирському районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія трапилася 27 січня, близько 16 годині, у селі Губин.

59-річний водій вантажівки Mercedes, здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з транспортним засобом Jaguar. Внаслідок аварії водій Jaguar, 49-річний житель Володимира, отримав травми. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося, у лікарні він помер. 
На місці працювали слідчі поліції, за цим фактом триває розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
