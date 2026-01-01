Невидима краса: розвідники луцької бригади НГУ
Сьогодні, 12:25
Краса розвідки — у її невидимості. Це мистецтво залишатися непоміченим, особливий стан, коли головним інструментом стає довга витримка.
Про це у телеграмі повідомляє луцька 20-та бригада оперативного призначення «Любарт» НГУ.
Іній на віях, крижаний метал у руках і вогонь у серці, що не дає замерзнути під час бойових виходів. Саме такою є зима для розвідника — білим полотном, на якому не можна залишати слідів.
«І саме там, де закінчуються дороги, рота розвідки спеціального призначення 20 бригади «Любарт» 1 корпусу «Азов» прокладає свій шлях», - йдеться у повідомленні.
