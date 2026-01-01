У ЄС викрили масштабну схему обходу санкцій проти росії

У Євросоюзі викрили одну з найбільших схем обходу санкцій щодо постачання автомобілів до росії.

Про це повідомляє Європейське управління з боротьби з шахрайством (OLAF).

OLAF розпочало масштабне міжнародне розслідування незаконного експорту 766 транспортних засобів із країн ЄС.

Автомобілі формально декларувалися для постачання до Туреччини, однак у заявлені пункти призначення так і не прибули. Фактично всі вони були переправлені до росії.

Розслідування стартувало після того, як польські органи виявили підозрілі відправлення вживаних авто та передали інформацію до OLAF.

Слідство встановило розгалужену схему за участю експортерів з ЄС та імпортерів із третіх країн, зокрема Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану та Молдови. Кожен автомобіль було відстежено, що дозволило повністю відновити логістику і підтвердити їх перебування в росії.

За підсумками розслідування кримінальні провадження відкриті у трьох державах-членах ЄС.

