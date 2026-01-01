У ЄС викрили масштабну схему обходу санкцій проти росії

У Євросоюзі викрили одну з найбільших схемщодо постачання автомобілів до росії.Про це повідомляє Європейське управління з боротьби з шахрайством (OLAF).OLAF розпочало масштабне міжнародне розслідування незаконного експорту 766 транспортних засобів із країн ЄС.Автомобілі формально декларувалися для постачання до Туреччини, однак у заявлені пункти призначення так і не прибули. Фактично всі вони були переправлені до росії.Розслідування стартувало після того, як польські органи виявили підозрілі відправлення вживаних авто та передали інформацію до OLAF.Слідство встановило розгалужену схему за участю експортерів з ЄС та імпортерів із третіх країн, зокрема Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану та Молдови. Кожен автомобіль було відстежено, що дозволило повністю відновити логістику і підтвердити їх перебування в росії.За підсумками розслідування кримінальні провадження відкриті у трьох державах-членах ЄС.