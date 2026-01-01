У Луцьку госпіталізували 14 людей з обмороженнями, серед них - дитина. Є випадки ампутацій





ЖурналістиАндрієм Смоляніновим щодо стану постраждалих та наслідків негоди.



За його словами, характер травм у пацієнтів різний. У дитини, яка потрапила до лікарні, діагностували поверхневе відмороження. Проте для багатьох дорослих ситуація виявилася значно складнішою. Наразі в стаціонарі продовжують лікування семеро людей.



«З-поміж усіх госпіталізованих пацієнтів троє були прооперовані — їм провели необхідні ампутації. На жаль, у цих випадках врятувати кінцівки чи уражені частини тіла було вже неможливо», — зазначив Андрій Смолянінов.



Лікарі наголошують, що складність травм часто зумовлена тривалим перебуванням на низьких температурах та несвоєчасним наданням кваліфікованої допомоги.

