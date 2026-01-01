Ранкова тривога на Волині: ППО збила всі «шахеди»

тривога пролунала на Волині у трьох районах зранку сьогодні, 28 січня. Область опинилася під дроновою атакою росіян.



Про це у фейсбуці повідомив тимчасовий виконувач голови Волинської ОВА Роман Романюк.



Він зазначив, що сьогодні на Волині день розпочався з повітряних тривог у Камінь-Каширському, Ковельському та Луцькому районах. Область знову атакували російські БпЛА типу Shahed.



На щастя, обійшлося без травмованих та загиблих.



«Дякуємо силам протиповітряної оборони за знищення усіх ворожих цілей», - додав Романюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітрянау трьох районах зранку сьогодні, 28 січня. Область опинилася під дроновою атакою росіян.Про це у фейсбуці повідомив тимчасовий виконувач голови Волинської ОВАВін зазначив, що сьогодні на Волині день розпочався з повітряних тривог у Камінь-Каширському, Ковельському та Луцькому районах. Область знову атакували російські БпЛА типу Shahed.На щастя, обійшлося без травмованих та загиблих.«Дякуємо силам протиповітряної оборони за знищення усіх ворожих цілей», - додав Романюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію