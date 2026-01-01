Російські дрони - знову над Волинню: що відомо
Сьогодні, 09:33
Вранці, 28 січня, російський дрони знову з'явилися у небі над Волинню.
Повітряну тривогу У Луцькому районі оголосили о 8.57, Ковельському - 9.03.
"4 ворожі БПЛА неподалік Луцька.
1 БПЛА біля Луцька, один - біля Ківерець.
1 БПЛА біля с. Брище, 1 - біля с. Рокині. Маневрують, постійно змінюють курс", - зазначив міський голова Ігор Поліщук.
Про загрозу застосування ударних БпЛА для Волині повідомляли й Повітряні сили ЗС України.
"БпЛА на Рівненщині продовжують рухатися у західному напрямку (Волинська область).
БпЛА у напрямку Луцька з півночі", - зазначили там.
Моніторингові канали також повідомляли про рух дронів: "1 БпЛА - на Ківерці, 1 - на Ковель з північного-сходу, 1 - на Маневичі, 1 - на Оленине".
У Луцьку працюють сили ППО.
Нагадаємо, що вчора, 27 січня, російський «шахед» сили ППО збили на підльоті до Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Повітряну тривогу У Луцькому районі оголосили о 8.57, Ковельському - 9.03.
"4 ворожі БПЛА неподалік Луцька.
1 БПЛА біля Луцька, один - біля Ківерець.
1 БПЛА біля с. Брище, 1 - біля с. Рокині. Маневрують, постійно змінюють курс", - зазначив міський голова Ігор Поліщук.
Про загрозу застосування ударних БпЛА для Волині повідомляли й Повітряні сили ЗС України.
"БпЛА на Рівненщині продовжують рухатися у західному напрямку (Волинська область).
БпЛА у напрямку Луцька з півночі", - зазначили там.
Моніторингові канали також повідомляли про рух дронів: "1 БпЛА - на Ківерці, 1 - на Ковель з північного-сходу, 1 - на Маневичі, 1 - на Оленине".
У Луцьку працюють сили ППО.
Нагадаємо, що вчора, 27 січня, російський «шахед» сили ППО збили на підльоті до Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Останні новини
Російські дрони - знову над Волинню: що відомо
Сьогодні, 09:33
ганебний нелігетим зе-клоун трикратно краущий пенсії в помираючих пенсіонерів від недоїдання і без лікування через невистачання грошей! іМПІЧМЕНТ ЗЛОДІЮ зеленському і садити довічнно на НАРИ зе-гадину!!!
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор