Російські дрони - знову над Волинню: що відомо
Вранці, 28 січня, російський дрони знову з'явилися у небі над Волинню.

Повітряну тривогу У Луцькому районі оголосили о 8.57, Ковельському - 9.03.

"4 ворожі БПЛА неподалік Луцька.

1 БПЛА біля Луцька, один - біля Ківерець.

1 БПЛА біля с. Брище, 1 - біля с. Рокині. Маневрують, постійно змінюють курс", - зазначив міський голова Ігор Поліщук.

Про загрозу застосування ударних БпЛА для Волині повідомляли й Повітряні сили ЗС України.

"БпЛА на Рівненщині продовжують рухатися у західному напрямку (Волинська область).

БпЛА у напрямку Луцька з півночі", - зазначили там.

Моніторингові канали також повідомляли про рух дронів: "1 БпЛА - на Ківерці, 1 - на Ковель з північного-сходу, 1 - на Маневичі, 1 - на Оленине".

У Луцьку працюють сили ППО.

Нагадаємо, що вчора, 27 січня, російський «шахед» сили ППО збили на підльоті до Луцька.

