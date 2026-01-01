Російські дрони - знову над Волинню: що відомо





Повітряну тривогу У Луцькому районі оголосили о 8.57, Ковельському - 9.03.



"4 ворожі БПЛА неподалік Луцька.



1 БПЛА біля Луцька, один - біля Ківерець.



1 БПЛА біля с. Брище, 1 - біля с. Рокині. Маневрують, постійно змінюють курс", - зазначив міський голова Ігор Поліщук.



Про загрозу застосування ударних БпЛА для Волині повідомляли й Повітряні сили ЗС України.



"БпЛА на Рівненщині продовжують рухатися у західному напрямку (Волинська область).



БпЛА у напрямку Луцька з півночі", - зазначили там.



Моніторингові канали також повідомляли про рух дронів: "1 БпЛА - на Ківерці, 1 - на Ковель з північного-сходу, 1 - на Маневичі, 1 - на Оленине".



У Луцьку працюють сили ППО.



Нагадаємо, що вчора, 27 січня,

