Волиняни прощатимуться із Героєм Миколою Слісарем
Сьогодні, 10:18
У селі Згорани на Волині завтра, 29 січня, краяни проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Миколу Слісара.
Про це у фейсбуці повідомила Головненська громада.
Як ідеться у повідомленні, прибуття місії «На щиті» з Миколою Слісарем очікується сьогодні, 28 січня, орієнтовно з 16:00 до 17:00 в селі Згорани.
Чин похорону відбудеться 29 січня о 12:00 у Свято-Дмитрівському храмі села Згорани.
Нагадаємо, знову сумна звістка сколихнула Головненська громаду. Підтвердилася загибель військовослужбовця, головного сержанта, навідника-оператора Слісара Миколи Степановича (02.01.1968 р.н.), жителя села Згорани. Він вважався зниклим безвісти з 11 січня 2025 року поблизу Дачного Покровського району на Донеччині, де і підтвердилась його загибель.
