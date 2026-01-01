Загибель Героя з Волині підтвердили через рік

Офіційно підтвердилася загибель на війні військовослужбовця із волинського села Згорани Миколи Слісара. Його понад рік вважали зниклим безвісти.

Про це у фейсбуці повідомила Головненська сільрада.

Знову сумна звістка сколихнула Головненська громаду. Підтвердилася загибель військовослужбовця, головного сержанта, навідника-оператора Слісара Миколи Степановича (02.01.1968 р.н.), жителя села Згорани. Він вважався зниклим безвісти з 11 січня 2025 року поблизу Дачного Покровського району на Донеччині, де і підтвердилась його загибель.

«Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну. Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають. Вічна пам'ять та слава Герою!» - зазначили у громаді.

Про дату прибуття Героя додому в рідне село Згорани та чин похорону повідомлять додатково.

