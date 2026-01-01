Дата закінчення війни залежить від конкретних гарантій безпеки, - Зеленський





Як повідомляє Володимир Зеленський під час візиту до Литви.



За його словами, ключовими для України є двосторонні гарантії безпеки зі Сполученими Штатами Америки. Відповідний документ уже готовий, і Україна очікує готовності партнерів надати йому належний статус для підписання.



"Документ готовий на 100 %, ми очікуємо від партнерів готовності щодо дати та місця, коли ми його підпишемо. Потім документ буде йти в ратифікацію в Конгрес Сполучених Штатів Америки і в український парламент, згідно наших домовленостей", - заявив Зеленський.



Другим елементом гарантій безпеки президент назвав європейські гарантії, зокрема в межах Коаліції охочих, а також майбутнє членство України в Європейському Союзі.



Окремо Зеленський наголосив на важливості економічних гарантій безпеки та чітких євроінтеграційних термінів. За його словами, Україна технічно буде готова до відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС уже в першому півріччі 2026 року, а повністю - у 2027 році.



Президент підкреслив, що Україна прагне закріпити конкретну дату в договорі про завершення війни, аби всі сторони, включно з агресором, були зобов’язані дотримуватися домовленостей і щоб у майбутньому процес не блокувався.



Гарантії безпеки для України



На початку січня президент Володимир Зеленський повідомив, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України зі США фактично готовий, а наступним кроком має стати його фіналізація на найвищому рівні.



13 січня глава держави заявив, що Україна продовжує роботу з американською стороною щодо гарантій безпеки та відновлення, зазначивши можливість підписання відповідних домовленостей найближчим часом. За його словами, йдеться також про подальше юридичне затвердження документів у Конгресі США та Верховній Раді України.



Крім того, Зеленський повідомив, що планує отримати відповідь щодо строків дії гарантій безпеки безпосередньо під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

