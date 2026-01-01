Дата закінчення війни залежить від конкретних гарантій безпеки, - Зеленський

Дата закінчення війни залежить від конкретних гарантій безпеки, - Зеленський
Конкретні гарантії безпеки для України можуть створити умови для визначення чіткої дати завершення війни, яка триває не лише на українській території, а й становить загрозу для всієї Європи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до Литви.

За його словами, ключовими для України є двосторонні гарантії безпеки зі Сполученими Штатами Америки. Відповідний документ уже готовий, і Україна очікує готовності партнерів надати йому належний статус для підписання.

"Документ готовий на 100 %, ми очікуємо від партнерів готовності щодо дати та місця, коли ми його підпишемо. Потім документ буде йти в ратифікацію в Конгрес Сполучених Штатів Америки і в український парламент, згідно наших домовленостей", - заявив Зеленський.

Другим елементом гарантій безпеки президент назвав європейські гарантії, зокрема в межах Коаліції охочих, а також майбутнє членство України в Європейському Союзі.

Окремо Зеленський наголосив на важливості економічних гарантій безпеки та чітких євроінтеграційних термінів. За його словами, Україна технічно буде готова до відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС уже в першому півріччі 2026 року, а повністю - у 2027 році.

Президент підкреслив, що Україна прагне закріпити конкретну дату в договорі про завершення війни, аби всі сторони, включно з агресором, були зобов’язані дотримуватися домовленостей і щоб у майбутньому процес не блокувався.

Гарантії безпеки для України

На початку січня президент Володимир Зеленський повідомив, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України зі США фактично готовий, а наступним кроком має стати його фіналізація на найвищому рівні.

13 січня глава держави заявив, що Україна продовжує роботу з американською стороною щодо гарантій безпеки та відновлення, зазначивши можливість підписання відповідних домовленостей найближчим часом. За його словами, йдеться також про подальше юридичне затвердження документів у Конгресі США та Верховній Раді України.

Крім того, Зеленський повідомив, що планує отримати відповідь щодо строків дії гарантій безпеки безпосередньо під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі прощатимуться з Героєм Юрієм Мельником
Сьогодні, 10:00
Дата закінчення війни залежить від конкретних гарантій безпеки, - Зеленський
Сьогодні, 09:45
Загибель Героя з Волині підтвердили через рік
Сьогодні, 09:28
Андрій Єрмак відновив адвокатську діяльність після звільнення з Офісу президента
Сьогодні, 09:15
Чоловік – у ЗСУ, а дружина з трьома дітьми – у гуртожитку. Історія переселенців на Волині
Сьогодні, 09:11
Медіа
відео
1/8