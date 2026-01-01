На Волині рятувальники ліквідували три пожежі

25 січня волинські вогнеборці ліквідували пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 19:22 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в с. Гайки Володимирського району. До місця події прибули рятувальники 7-ї ДПРЧ м. Володимир та МПО с. Овадне. На гасіння подано один пожежний ствол. Займання локалізували о 19:54, а ліквідували о 20:06. Ймовірна причина пожежі — необережність власника під час куріння.

О 19:46 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди (дровітні) в с. Довгів Луцького району. Пожежу ліквідували силами 9-ї ДПРЧ та МПО селища Мар’янівка. На гасіння подано два водяні стволи. Пожежу локалізували о 20:15, ліквідували о 20:19. Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем.
О 23:36 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в с. Вишнів Луцького району. До гасіння залучалися підрозділи 1-ї ДПРЧ, оперативно-координаційний центр м. Луцьк та 6ДПРЧ м. Ківерці. Вогнеборці подали на гасіння три пожежні стволи. Поширення пожежі зупинили о 00:11, а ліквідували о 03:27. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
Потерпілих немає.
