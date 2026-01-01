Подарували побратими: боєць волинської бригади несе службу разом із 60-кілограмовою вівчаркою

Роман із позивним "Перець" — командир відділення управління мінометної батареї 3 механізованого батальйону. Два роки тому побратими подарували йому собаку, з яким несе службу донині.



Історією бійця та його чотирилапого друга поділилися у пресцентрі бригади, пише



Зі слів бійця, про пса, якого назвав Баєром, мріяв багато років, і в 2024 році товариші по службі втілили цю мрію в реальність. Так у його житті захисника, який несе військову службу на сході України, з'явилася кавказька вівчарка з розплідника у Слов’янську.



Зараз Баєру півтора року, його вага складає майже 60 кілограмів. Великий, пухнастий і надзвичайно тактильний пес, зазначив Роман, швидко став улюбленцем підрозділу. Під час бойових завдань Романа за Баєром доглядають побратими.



"Це справжній ведмедик-антистрес. Без нього мені було б набагато важче морально та психологічно", — додав військовий.



З його слів, кавказька вівчарка добре переносить холод, спеку — гірше, тому влітку Баєр із задоволенням купається в річці. Коли Баєр був ще цуценям, Роман забирав його до себе в кімнату, проте тепер через великі габарити тварини це вже неможливо. Іноді пес, каже боєць, у пориві любові може й збити з ніг.



"Він дуже не любить розлуки зі мною. Він усе розуміє", — сказав військовий.



У майбутньому Роман планує придбати просторий вольєр і перевезти пса на Волинь, ближче до родини. Він додав, що Баєр вже став улюбленцем дружини Марії та ще має познайомитися із донькою Варварою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовий 100 окремої механізованої бригадиіз позивним "Перець" — командир відділення управління мінометної батареї 3 механізованого батальйону. Два роки тому побратими подарували йому собаку, з яким несе службу донині.Історією бійця та його чотирилапого друга поділилися у пресцентрі бригади, пише Суспільне Зі слів бійця, про пса, якого назвав Баєром, мріяв багато років, і в 2024 році товариші по службі втілили цю мрію в реальність. Так у його житті захисника, який несе військову службу на сході України, з'явилася кавказька вівчарка з розплідника у Слов’янську.Зараз Баєру півтора року, його вага складає майже 60 кілограмів. Великий, пухнастий і надзвичайно тактильний пес, зазначив Роман, швидко став улюбленцем підрозділу. Під час бойових завдань Романа за Баєром доглядають побратими."Це справжній ведмедик-антистрес. Без нього мені було б набагато важче морально та психологічно", — додав військовий.З його слів, кавказька вівчарка добре переносить холод, спеку — гірше, тому влітку Баєр із задоволенням купається в річці. Коли Баєр був ще цуценям, Роман забирав його до себе в кімнату, проте тепер через великі габарити тварини це вже неможливо. Іноді пес, каже боєць, у пориві любові може й збити з ніг."Він дуже не любить розлуки зі мною. Він усе розуміє", — сказав військовий.У майбутньому Роман планує придбати просторий вольєр і перевезти пса на Волинь, ближче до родини. Він додав, що Баєр вже став улюбленцем дружинита ще має познайомитися із донькою

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію