Подарували побратими: боєць волинської бригади несе службу разом із 60-кілограмовою вівчаркою

Подарували побратими: боєць волинської бригади несе службу разом із 60-кілограмовою вівчаркою
Військовий 100 окремої механізованої бригади Роман із позивним "Перець" — командир відділення управління мінометної батареї 3 механізованого батальйону. Два роки тому побратими подарували йому собаку, з яким несе службу донині.

Історією бійця та його чотирилапого друга поділилися у пресцентрі бригади, пише Суспільне.

Зі слів бійця, про пса, якого назвав Баєром, мріяв багато років, і в 2024 році товариші по службі втілили цю мрію в реальність. Так у його житті захисника, який несе військову службу на сході України, з'явилася кавказька вівчарка з розплідника у Слов’янську.

Зараз Баєру півтора року, його вага складає майже 60 кілограмів. Великий, пухнастий і надзвичайно тактильний пес, зазначив Роман, швидко став улюбленцем підрозділу. Під час бойових завдань Романа за Баєром доглядають побратими.

"Це справжній ведмедик-антистрес. Без нього мені було б набагато важче морально та психологічно", — додав військовий.

З його слів, кавказька вівчарка добре переносить холод, спеку — гірше, тому влітку Баєр із задоволенням купається в річці. Коли Баєр був ще цуценям, Роман забирав його до себе в кімнату, проте тепер через великі габарити тварини це вже неможливо. Іноді пес, каже боєць, у пориві любові може й збити з ніг.

"Він дуже не любить розлуки зі мною. Він усе розуміє", — сказав військовий.
Подарували побратими: боєць волинської бригади несе службу разом із 60-кілограмовою вівчаркою

У майбутньому Роман планує придбати просторий вольєр і перевезти пса на Волинь, ближче до родини. Він додав, що Баєр вже став улюбленцем дружини Марії та ще має познайомитися із донькою Варварою.
Подарували побратими: боєць волинської бригади несе службу разом із 60-кілограмовою вівчаркою
Подарували побратими: боєць волинської бригади несе службу разом із 60-кілограмовою вівчаркою

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: військовий, собака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Банда з Волині продавала жінок у сексуальне рабство за кордон
Сьогодні, 11:02
СБУ затримала зрадника у силах ППО
Сьогодні, 10:47
Подарували побратими: боєць волинської бригади несе службу разом із 60-кілограмовою вівчаркою
Сьогодні, 10:32
На Волині рятувальники ліквідували три пожежі
Сьогодні, 10:08
У Ковелі прощатимуться з Героєм Юрієм Мельником
Сьогодні, 10:00
Медіа
відео
1/8