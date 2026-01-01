У Ковелі прощатимуться з Героєм Юрієм Мельником
Сьогодні, 10:00
Війна забирає життя Захисників не лише на полі бою – важка служба щодня виснажує їх фізично та підриває здоров’я. У Ковелі краяни сьогодні, 26 січня, прощатимуться з військовослужбовцем Юрієм Мельником.
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Громада проводжатиме у вічність ковельчанина, головного сержанта Мельника Юрія Адамовича, кравця майстерні з виготовлення та ремонту тентів ремонтної роти автотранспортного батальйону військової частини 3035 Національної гвардії України. Його серце зупинилося 22 січня 2026 року в тимчасовому пункті дислокації підрозділу в місті Слов’янську Донецької області.
Прощання із Захисником відбудеться у понеділок, 26 січня 2026 року, за таким порядком:
• 11:00 – служба в церкві Святого Апостола Андрія Первозванного;
• 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища.
«Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Громада проводжатиме у вічність ковельчанина, головного сержанта Мельника Юрія Адамовича, кравця майстерні з виготовлення та ремонту тентів ремонтної роти автотранспортного батальйону військової частини 3035 Національної гвардії України. Його серце зупинилося 22 січня 2026 року в тимчасовому пункті дислокації підрозділу в місті Слов’янську Донецької області.
Прощання із Захисником відбудеться у понеділок, 26 січня 2026 року, за таким порядком:
• 11:00 – служба в церкві Святого Апостола Андрія Первозванного;
• 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища.
«Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі прощатимуться з Героєм Юрієм Мельником
Сьогодні, 10:00
Загибель Героя з Волині підтвердили через рік
Сьогодні, 09:28
Чоловік – у ЗСУ, а дружина з трьома дітьми – у гуртожитку. Історія переселенців на Волині
Сьогодні, 09:11