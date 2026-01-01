У Ковелі прощатимуться з Героєм Юрієм Мельником

Війна забирає життя Захисників не лише на полі бою – важка служба щодня виснажує їх фізично та підриває здоров’я. У Ковелі краяни сьогодні, 26 січня, прощатимуться з військовослужбовцемПро це у телеграмі повідомив Ковельський міський головаГромада проводжатиме у вічність ковельчанина, головного сержанта Мельника Юрія Адамовича, кравця майстерні з виготовлення та ремонту тентів ремонтної роти автотранспортного батальйону військової частини 3035 Національної гвардії України. Його серце зупинилося 22 січня 2026 року в тимчасовому пункті дислокації підрозділу в місті Слов’янську Донецької області.Прощання із Захисником відбудеться у понеділок, 26 січня 2026 року, за таким порядком:• 11:00 – служба в церкві Святого Апостола Андрія Первозванного;• 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища.«Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.