У Ковелі прощатимуться з Героєм Юрієм Мельником

Війна забирає життя Захисників не лише на полі бою – важка служба щодня виснажує їх фізично та підриває здоров’я. У Ковелі краяни сьогодні, 26 січня, прощатимуться з військовослужбовцем Юрієм Мельником.

Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Громада проводжатиме у вічність ковельчанина, головного сержанта Мельника Юрія Адамовича, кравця майстерні з виготовлення та ремонту тентів ремонтної роти автотранспортного батальйону військової частини 3035 Національної гвардії України. Його серце зупинилося 22 січня 2026 року в тимчасовому пункті дислокації підрозділу в місті Слов’янську Донецької області.

Прощання із Захисником відбудеться у понеділок, 26 січня 2026 року, за таким порядком:

• 11:00 – служба в церкві Святого Апостола Андрія Первозванного;
• 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища.

«Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.

