Андрій Єрмак відновив адвокатську діяльність після звільнення з Офісу президента

Андрій Єрмак відновив право на заняття адвокатською діяльністю.



Про це свідчать дані Національної асоціації адвокатів, пише



Згідно з даними реєстру адвокатів, 23 січня Андрій Єрмак відновив адвокатську діяльність. До цього він не працював адвокатом упродовж шести років — з 20 лютого 2020 року.



Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю він отримав 1995 року.



Зазначимо, Андрій Єрмак через кілька годин після звільнення заявляв виданню New York Post, що вирушає на фронт.



Однак у Міністерстві оборони повідомляли, що Єрмак не звертався до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо проходження військової служби. А в Сухопутних військах ЗСУ журналістам «Слідства.Інфо» сказали, що Єрмак не служить у них.



Звільнення Єрмака



Уранці 28 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про обшуки в Єрмака, але не назвали причин. Керівник Офісу президента підтвердив, що антикорупційні органи прийшли до нього додому. Він запевнив у повному сприянні зі свого боку.



Журналіст Financial Times Крістофер Міллер із посиланням на джерела стверджував, ніби слідчі дії пов’язані зі спецоперацією «Мідас» — масштабним розслідуванням щодо корупції в енергетичній сфері.



Джерела видання ZN.UA казали, що Єрмаку готують підозру, яка пов’язана «з його зацікавленістю одним із будинків кооперативу “Династія“». Однак «Інтерфакс-Україна» писало, що Єрмак не отримував підозру після обшуків.



А вже ввечері Зеленський заявив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

