Чоловік – у ЗСУ, а дружина з трьома дітьми – у гуртожитку. Історія переселенців на Волині





Про це пише



Як розповіла багатодітна мама Анастасія Швець, родина виховує трьох дітей і мешкає в кімнаті площею 24 квадратні метри, користуючись спільною кухнею та пральнею.



Зі слів жінки, родина виїхала 8 січня 2024 року. Будинок у Чорнобаївці залишився пошкодженим: без води, з зірваними батареями та пробитим дахом.



"Летіло, вибухало, ми в кут забігли, нам скло по ногам і чоловік казав – Настя, давай виїжджаємо. Ми в двір боялись випустить дітей, там гради летять. Пил і газ пішов бо там в труби газові попали. Дирки в криші а що ж толку сидіть з дітьми в тій хаті. Холод. Води немає, батерею зірвало", — розповідає жінка.



У Сенкевичівці Швецям надали кімнату в гуртожитку. Тут мешкають переселенці з різних регіонів — Донеччини, Луганщини, Бахмута, Авдіївки. Кухня в гуртожитку спільна — одна на 30 мешканців.



"У кожного фактично по одній поличці. В мене в основному в кімнаті все, жалко що працює тільки одна духовка. Але нічого, справляємось. У мене двоє маленьких — одній два роки, іншій сім місяців, вона ще на грудному вигодовуванні", — говорить жінка.



Дворічна донька Маргарита народилася в Херсоні — під час обстрілів.



"В нас поряд навіть приліт біля пологового будинку. Там небезпечно, ходили в укриття. Діти народжуються там, я по новинах читаю,", — згадує Анастасія.



Молодша донька Ілона з’явилася на світ уже на Волині, в Луцьку. Старшому синові Артуру — 10 років. Хлопчик навчається в Сенкевичівській школі та відвідує музичну школу, де грає на духовому інструменті.



"Тут доборе, але мені не вистачає бабусі, бо вона там, а мені з нею було дуже добре. Я ходжу в Сенкевичівську школу, там добре, не б’ються, я там гарно вчуся і все", — каже Артур.



Після переїзду на Волинь чоловіка Анастасії мобілізували.



"Ми тільки приїхали — і йому одразу дали повістку. Дали трохи часу побути з нами, і все. Це було дуже важко", — розповідає жінка.



Зі слів жінки, він служив на гарячих напрямках — у Часовому Яру, Торецьку, Дружківці. Через умови служби та відсутність нормальної гігієни у чоловіка виникли серйозні проблеми зі здоров’ям — фурункульоз, лікарі говорять про сепсис шкіри голови.



Під час служби чоловіка Анастасія народила третю дитину й виписувалась із пологового сама.



"Я вийшла з дитиною сама, викликала таксі, приїхало таксі до мене в пологовий, я вийшла зі сльозами – чоловік в Дружківці, якраз в той день, який я народжувала він був на позиції. Я пишу, що я народила, а йому навіть повідомлення не доходить", — каже вона.



Нині чоловік уже з родиною, але має проблеми зі сном.



Попри відносний спокій на Волині, родина мріє повернутися додому.



"Це моя земля. Я там виросла, там мої батьки. Вони не знають, як росте моя донька — бачать її лише по відео. Бабусі 87 років, я просто хочу її обійняти. Вона вже не може виїхати", — каже жінка.





Багатодітна родина Швець із села Чорнобаївка Херсонської області понад рік живе в гуртожитку у селищі Сенкевичівка на Волині. Після обстрілів і окупації сім'я виїхала з прифронтового регіону, а вже на Волині чоловіка мобілізували.

