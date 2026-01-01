Чоловік – у ЗСУ, а дружина з трьома дітьми – у гуртожитку. Історія переселенців на Волині
Сьогодні, 09:11
Багатодітна родина Швець із села Чорнобаївка Херсонської області понад рік живе в гуртожитку у селищі Сенкевичівка на Волині. Після обстрілів і окупації сім’я виїхала з прифронтового регіону, а вже на Волині чоловіка мобілізували.
Про це пише Суспільне.
Як розповіла багатодітна мама Анастасія Швець, родина виховує трьох дітей і мешкає в кімнаті площею 24 квадратні метри, користуючись спільною кухнею та пральнею.
Зі слів жінки, родина виїхала 8 січня 2024 року. Будинок у Чорнобаївці залишився пошкодженим: без води, з зірваними батареями та пробитим дахом.
"Летіло, вибухало, ми в кут забігли, нам скло по ногам і чоловік казав – Настя, давай виїжджаємо. Ми в двір боялись випустить дітей, там гради летять. Пил і газ пішов бо там в труби газові попали. Дирки в криші а що ж толку сидіть з дітьми в тій хаті. Холод. Води немає, батерею зірвало", — розповідає жінка.
У Сенкевичівці Швецям надали кімнату в гуртожитку. Тут мешкають переселенці з різних регіонів — Донеччини, Луганщини, Бахмута, Авдіївки. Кухня в гуртожитку спільна — одна на 30 мешканців.
"У кожного фактично по одній поличці. В мене в основному в кімнаті все, жалко що працює тільки одна духовка. Але нічого, справляємось. У мене двоє маленьких — одній два роки, іншій сім місяців, вона ще на грудному вигодовуванні", — говорить жінка.
Дворічна донька Маргарита народилася в Херсоні — під час обстрілів.
"В нас поряд навіть приліт біля пологового будинку. Там небезпечно, ходили в укриття. Діти народжуються там, я по новинах читаю,", — згадує Анастасія.
Молодша донька Ілона з’явилася на світ уже на Волині, в Луцьку. Старшому синові Артуру — 10 років. Хлопчик навчається в Сенкевичівській школі та відвідує музичну школу, де грає на духовому інструменті.
"Тут доборе, але мені не вистачає бабусі, бо вона там, а мені з нею було дуже добре. Я ходжу в Сенкевичівську школу, там добре, не б’ються, я там гарно вчуся і все", — каже Артур.
Після переїзду на Волинь чоловіка Анастасії мобілізували.
"Ми тільки приїхали — і йому одразу дали повістку. Дали трохи часу побути з нами, і все. Це було дуже важко", — розповідає жінка.
Зі слів жінки, він служив на гарячих напрямках — у Часовому Яру, Торецьку, Дружківці. Через умови служби та відсутність нормальної гігієни у чоловіка виникли серйозні проблеми зі здоров’ям — фурункульоз, лікарі говорять про сепсис шкіри голови.
Під час служби чоловіка Анастасія народила третю дитину й виписувалась із пологового сама.
"Я вийшла з дитиною сама, викликала таксі, приїхало таксі до мене в пологовий, я вийшла зі сльозами – чоловік в Дружківці, якраз в той день, який я народжувала він був на позиції. Я пишу, що я народила, а йому навіть повідомлення не доходить", — каже вона.
Нині чоловік уже з родиною, але має проблеми зі сном.
Попри відносний спокій на Волині, родина мріє повернутися додому.
"Це моя земля. Я там виросла, там мої батьки. Вони не знають, як росте моя донька — бачать її лише по відео. Бабусі 87 років, я просто хочу її обійняти. Вона вже не може виїхати", — каже жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Суспільне.
Як розповіла багатодітна мама Анастасія Швець, родина виховує трьох дітей і мешкає в кімнаті площею 24 квадратні метри, користуючись спільною кухнею та пральнею.
Зі слів жінки, родина виїхала 8 січня 2024 року. Будинок у Чорнобаївці залишився пошкодженим: без води, з зірваними батареями та пробитим дахом.
"Летіло, вибухало, ми в кут забігли, нам скло по ногам і чоловік казав – Настя, давай виїжджаємо. Ми в двір боялись випустить дітей, там гради летять. Пил і газ пішов бо там в труби газові попали. Дирки в криші а що ж толку сидіть з дітьми в тій хаті. Холод. Води немає, батерею зірвало", — розповідає жінка.
У Сенкевичівці Швецям надали кімнату в гуртожитку. Тут мешкають переселенці з різних регіонів — Донеччини, Луганщини, Бахмута, Авдіївки. Кухня в гуртожитку спільна — одна на 30 мешканців.
"У кожного фактично по одній поличці. В мене в основному в кімнаті все, жалко що працює тільки одна духовка. Але нічого, справляємось. У мене двоє маленьких — одній два роки, іншій сім місяців, вона ще на грудному вигодовуванні", — говорить жінка.
Дворічна донька Маргарита народилася в Херсоні — під час обстрілів.
"В нас поряд навіть приліт біля пологового будинку. Там небезпечно, ходили в укриття. Діти народжуються там, я по новинах читаю,", — згадує Анастасія.
Молодша донька Ілона з’явилася на світ уже на Волині, в Луцьку. Старшому синові Артуру — 10 років. Хлопчик навчається в Сенкевичівській школі та відвідує музичну школу, де грає на духовому інструменті.
"Тут доборе, але мені не вистачає бабусі, бо вона там, а мені з нею було дуже добре. Я ходжу в Сенкевичівську школу, там добре, не б’ються, я там гарно вчуся і все", — каже Артур.
Після переїзду на Волинь чоловіка Анастасії мобілізували.
"Ми тільки приїхали — і йому одразу дали повістку. Дали трохи часу побути з нами, і все. Це було дуже важко", — розповідає жінка.
Зі слів жінки, він служив на гарячих напрямках — у Часовому Яру, Торецьку, Дружківці. Через умови служби та відсутність нормальної гігієни у чоловіка виникли серйозні проблеми зі здоров’ям — фурункульоз, лікарі говорять про сепсис шкіри голови.
Під час служби чоловіка Анастасія народила третю дитину й виписувалась із пологового сама.
"Я вийшла з дитиною сама, викликала таксі, приїхало таксі до мене в пологовий, я вийшла зі сльозами – чоловік в Дружківці, якраз в той день, який я народжувала він був на позиції. Я пишу, що я народила, а йому навіть повідомлення не доходить", — каже вона.
Нині чоловік уже з родиною, але має проблеми зі сном.
Попри відносний спокій на Волині, родина мріє повернутися додому.
"Це моя земля. Я там виросла, там мої батьки. Вони не знають, як росте моя донька — бачать її лише по відео. Бабусі 87 років, я просто хочу її обійняти. Вона вже не може виїхати", — каже жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Загибель Героя з Волині підтвердили через рік
Сьогодні, 09:28
Чоловік – у ЗСУ, а дружина з трьома дітьми – у гуртожитку. Історія переселенців на Волині
Сьогодні, 09:11
Як діяти при зустрічі з вовком та чому хижаки бояться парфумів: поради фахівців з Волині
Сьогодні, 08:20