Як діяти при зустрічі з вовком та чому хижаки бояться парфумів: поради фахівців з Волині





З чим пов’язана така активність хижаків та як поводитися людині при небажаній зустрічі журналістам Володимир Михайлович.



Фахівці наголошують: вовк — тварина обережна, проте взимку голод змушує його йти на ризик. Щоб вийти з такої зустрічі неушкодженим, варто дотримуватися чітких правил.



Категорично заборонено тікати



Це головна помилка, яка може коштувати життя. Втеча вмикає у хижака інстинкт переслідування.



«Тікати не можна в жодному разі. Це найбільша помилка, адже вовк одразу подумає, що перед ним щось слабке, і почне наздоганяти. Потрібно залишатися на місці», — наголосив старший єгер Ратнівського лісгоспу Володимир.



Не повертайтеся до звіра спиною



Вовк повинен розуміти, що ви контролюєте ситуацію. Будь-який відхід має бути повільним і лише обличчям до тварини.



«Потрібно дати вовкові зрозуміти, що ви його бачите. Ні в якому разі не розвертайтеся спиною, помаленьку відступайте назад, зберігаючи зоровий контакт», — пояснив фахівець «Цуманської пущі» Максим.



Збільштеся в розмірах візуально



Дикі тварини рідко нападають на об'єкти, які здаються їм більшими за них самих.



«Варто стати «високо» — можна піднятися на носочки, підняти руки догори або розвести їх у сторони. Це потрібно для того, щоб вовк побачив перед собою велику людину, а не дрібну здобич», — зазначив Максим.



Використовуйте голос та підручні засоби



Тиша при зустрічі з вовком — ваш ворог. Впевнений голос демонструє силу, а палиця в руках слугує додатковим захистом.



«Якщо є можливість, обов'язково візьміть у руки палицю чи щось важке. Також не варто мовчати — говоріть голосно. Якщо вовк здоровий, він намагатиметься сам втекти від людей, зачувши їх», — розповів єгер.



Застосовуйте «хімічну зброю», до прикладу одеколон та порох



Вовк живе у світі запахів, і різкі аромати для нього — ознака серйозної небезпеки.



«Вовки панічно бояться запаху пороху, тому використані гільзи в кишені — це не міф. А ще краще працює міцний одеколон. Якщо ви надухалися, повірте мені, він до вас ніколи не підійде. Для нього цей різкий запах означає загрозу», — підкреслив старший єгер.



Чому вовки йдуть до людей?



Експерти заспокоюють: цілеспрямоване полювання на людей для вовків не є характерним. Більшість конфліктів спровоковані або хворобою звіра, або людською необережністю.



«У зимовий період вовки частіше приходять до осель, але не за людьми, а за худобою чи собаками на ланцюгу. Звір за своєю природою уникає контакту. Якщо його не провокувати, він не нападе», — підсумував фахівець НПП «Цуманська пуща».



У свою чергу мешканці Волинських сіл дають ще одну практичну пораду: вмикати на ніч яскраве освітлення на подвір'ях. Це особливо актуально у випадках, коли в околицях помічено скажену тварину, оскільки ілюмінація та шум є головними чинниками, що відлякують диких гостей.

