Як діяти при зустрічі з вовком та чому хижаки бояться парфумів: поради фахівців з Волині
Сьогодні, 08:20
Останнім часом на Волині все частіше фіксують появу вовків поблизу населених пунктів. Лише протягом останнього року до редакції ВСН надходили повідомлення про напади на худобу та навіть на пастуха.
З чим пов’язана така активність хижаків та як поводитися людині при небажаній зустрічі журналістам ВСН розповіли провідний фахівець з екологічної освіти НПП «Цуманська пуща» Максим Рудік та старший єгер одного з лісництв Ратнівського лісгоспу Володимир Михайлович.
Фахівці наголошують: вовк — тварина обережна, проте взимку голод змушує його йти на ризик. Щоб вийти з такої зустрічі неушкодженим, варто дотримуватися чітких правил.
Категорично заборонено тікати
Це головна помилка, яка може коштувати життя. Втеча вмикає у хижака інстинкт переслідування.
«Тікати не можна в жодному разі. Це найбільша помилка, адже вовк одразу подумає, що перед ним щось слабке, і почне наздоганяти. Потрібно залишатися на місці», — наголосив старший єгер Ратнівського лісгоспу Володимир.
Не повертайтеся до звіра спиною
Вовк повинен розуміти, що ви контролюєте ситуацію. Будь-який відхід має бути повільним і лише обличчям до тварини.
«Потрібно дати вовкові зрозуміти, що ви його бачите. Ні в якому разі не розвертайтеся спиною, помаленьку відступайте назад, зберігаючи зоровий контакт», — пояснив фахівець «Цуманської пущі» Максим.
Збільштеся в розмірах візуально
Дикі тварини рідко нападають на об'єкти, які здаються їм більшими за них самих.
«Варто стати «високо» — можна піднятися на носочки, підняти руки догори або розвести їх у сторони. Це потрібно для того, щоб вовк побачив перед собою велику людину, а не дрібну здобич», — зазначив Максим.
Використовуйте голос та підручні засоби
Тиша при зустрічі з вовком — ваш ворог. Впевнений голос демонструє силу, а палиця в руках слугує додатковим захистом.
«Якщо є можливість, обов'язково візьміть у руки палицю чи щось важке. Також не варто мовчати — говоріть голосно. Якщо вовк здоровий, він намагатиметься сам втекти від людей, зачувши їх», — розповів єгер.
Застосовуйте «хімічну зброю», до прикладу одеколон та порох
Вовк живе у світі запахів, і різкі аромати для нього — ознака серйозної небезпеки.
«Вовки панічно бояться запаху пороху, тому використані гільзи в кишені — це не міф. А ще краще працює міцний одеколон. Якщо ви надухалися, повірте мені, він до вас ніколи не підійде. Для нього цей різкий запах означає загрозу», — підкреслив старший єгер.
Чому вовки йдуть до людей?
Експерти заспокоюють: цілеспрямоване полювання на людей для вовків не є характерним. Більшість конфліктів спровоковані або хворобою звіра, або людською необережністю.
«У зимовий період вовки частіше приходять до осель, але не за людьми, а за худобою чи собаками на ланцюгу. Звір за своєю природою уникає контакту. Якщо його не провокувати, він не нападе», — підсумував фахівець НПП «Цуманська пуща».
У свою чергу мешканці Волинських сіл дають ще одну практичну пораду: вмикати на ніч яскраве освітлення на подвір'ях. Це особливо актуально у випадках, коли в околицях помічено скажену тварину, оскільки ілюмінація та шум є головними чинниками, що відлякують диких гостей.
