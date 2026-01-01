З яких країн краще не купувати каву, і ось чому: рекомендації експертів, які не варто ігнорувати
Сьогодні, 05:17
Вибираючи каву, більшість людей звертає увагу на бренд, упаковку та ціну, але майже ніколи — на країну походження зерен. А саме цей фактор часто визначає, яким буде смак напою та наскільки безпечною є кава для здоров’я. Експерти радять бути особливо уважними до продукції з регіонів, де слабкий контроль якості та активно використовуються хімічні препарати для збільшення врожайності, про це пише ТСН.
З яких країн краще не купувати каву
В’єтнам. Один із найбільших експортерів кави у світі, але більшість продукції — це робуста промислової якості. Часто використовуються хімічні добрива та стимулятори росту. Смак такої кави різкий, гіркий, із «порожнім» післясмаком.
Індонезія (масовий сегмент). Не вся кава з цієї країни погана, але дешеві партії часто мають проблеми з сушінням і зберіганням. Через вологий клімат зерна можуть набувати затхлого запаху та втрачати свій насичений аромат.
Індія. У масовому виробництві широко застосовуються пестициди. Кава часто має плаский смак без глибини та природної солодкості.
Китай. Кавова індустрія там лише розвивається, тому контроль якості ще нестабільний. У дешевих сортах трапляється кава з низькими смаковими характеристиками та слабким ароматом.
Лаос та Камбоджа. Країни активно нарощують експорт кави, але більша частина зерна вирощується у промислових масштабах без належного контролю ферментації та сушіння.
Уганда виробляє багато робусти низької якості. Часто трапляється зерно з дефектами, яке дає різкий і грубий смак.
Чому саме з цих країн кава часто гірша
У більшості з них:
слабкий державний контроль за якістю;
масове використання хімікатів;
орієнтація на кількість, а не на смак;
проблеми зі зберіганням зерна;
мінімальні перевірки перед експортом.
У результаті кава може мати гіркий і різкий присмак, слабкий аромат, сторонній запах, низьку поживну цінність.
З яких країн каву купувати безпечніше
Колумбія.
Бразилія — середній і преміум сегмент.
Ефіопія.
Кенія.
Коста-Рика.
Гватемала.
Там традиції вирощування кави поєднуються з контролем якості та правильними методами обробки зерна.
