Чи очікувати магнітні бурі 26 січня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У понеділок, 26 січня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці зафіксували 5 спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю.
Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде спокійного рівня, а сонячна активність – помірною.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
Коментарі 0
