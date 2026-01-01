Чи очікувати магнітні бурі 26 січня: прогноз

У понеділок, 26 січня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці зафіксували 5 спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю.Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде спокійного рівня, а сонячна активність – помірною.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.