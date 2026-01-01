Свіже м’ясо та низькі ціни: чому лучани обирають ринок





Журналісти



Для багатьох людей ринок — це можливість зекономити та водночас отримати якісні продукти. Тут покупці можуть обирати серед великої кількості товарів, а продавці часто пропонують продукцію власного виробництва.



«Я купую частіше на ринку, тут і дешевше, і свіже все, та й вибір більший, ніж у магазині», — розповів лучанин Михайло.



Особливо важливою перевагою ринку є доступність цін. Люди з невеликими доходами мають змогу придбати необхідні продукти без значних витрат, що робить ринок більш привабливим у порівнянні з магазинами.



«Пенсія маленька, ходжу на ринок, бо можна трохи дешевше знайти продукти», — зазначила пані Любов.



Ринок також приваблює сезонними товарами. У різні пори року тут можна придбати свіжі домашні овочі, фрукти чи інші продукти, які в меншому асортименті представлені у супермаркетах.



«Я купую і в магазині, і на ринку, але все залежить від сезону. Восени на ринок прийду і грибочки собі куплю, домашніх овочів, до прикладу, буряк чи квасолю. Сьогодні ось прийшов на рибу подивитися», — розповів Микола Ростиславович.



Свіжість продуктів — ще одна причина, чому лучани віддають перевагу ринку. Покупці впевнені, що саме тут можна придбати натуральні товари, які потрапляють на прилавки без тривалого зберігання чи транспортування.



«На ринок ходжу, бо тут все свіже. Найчастіше купую м’ясо та овочі. Звісно інколи і в магазині можу щось придбати, але частіше на ринку», — зазначила пані Раїса.



Для багатьох лучан ринок залишається основним місцем закупівлі продуктів завдяки доступним цінам та різноманіттю. Водночас молодь відвідує ринок украй рідко.

